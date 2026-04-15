"Дыхание дракона": свежий домашний салат из весенней зелени и яиц (видео)
Вкусный и полезный салат
Зеленые салаты бывают разными: от легких сочетаний огурца, авокадо и зеленого лука до более насыщенных вариантов с пряными травами и сезонной зеленью. Важно выбирать свежие ингредиенты с хрустящей текстурой и насыщенным ароматом, ведь именно они формируют вкус готового блюда. Черемша в таких салатах придает выразительную пикантность, но ее следует использовать умеренно, чтобы не перебить нежность яиц и огурца. А сегодня мы предлагаем популярный зеленый салат "Дыхание дракона", сочетающий простоту приготовления с ярким весенним вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".
Как приготовить салат с черемшей и яйцом
Ингредиенты:
- черемша — 1 пуч.;
- яйца — 4 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- майонез – 2 ст.л.;
Способ приготовления:
- Отварить яйца до готовности и охладить.
- Нарезать яйца, огурец и черемшу средними кубиками.
- Смешать все ингредиенты в миске и заправить майонезом.
- Добавить соль и перец по вкусу и перемешать аккуратно до однородности.
Как и с чем подавать
Такой салат лучше подавать охлажденным в небольших порционных тарелках или креманках, украсив свежей зеленью или тонкими ломтиками огурца. Он хорошо сочетается с поджаренным ржаным или пшеничным хлебом, гренками, а также как легкий гарнир к блюдам из запеченной рыбы или курицы. Для более насыщеного вкуса можно добавить каплю лимонного сока или заменить майонез йогуртовой заправкой с горчицей и чесноком. Также допустимы вариации с добавлением редиса или молодого шпината для еще большей свежести.
Салат "Дыхание дракона" является примером простого весеннего блюда, где минимум ингредиентов создает гармоничный и насыщенный вкус. Благодаря сочетанию нежных яиц, хрустящего огурца и ароматной черемши он подходит как для ежедневного меню, так и для легкой закуски на праздничном столе.