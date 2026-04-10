Секрет ніжно-рожевих крашанок: мінімум інгредієнтів — максимум ефекту (відео)

Оригінальні крашанки

Яйця на Великдень фарбують у різні кольори, зокрема в насичений червоний — за грецькою традицією, що символізує життя і відродження. Але сьогодні пропонуємо більш ніжний і сучасний варіант — рожеві крашанки з натурального буряка. Такий спосіб не лише безпечний, а й дозволяє отримати делікатний пастельний відтінок, який виглядає особливо естетично. Важливо обирати свіжі яйця з білою шкаралупою для чистішого кольору, а також соковитий буряк — саме він дає насиченість, тоді як переварювання або надлишок оцту можуть зробити колір тьмяним. Ідеєю з нами поділилися на Instagram-сторінці "igor_shpigunov1".

Як пофарбувати яйця у ніжно-рожевий колір

Інгредієнти:

яйця – 6 шт.;

буряк – 3 шт.;

оцет 9% – 2 ст. л.;

сіль – 1 ст. л.;

поталь – 6 листочків.

Спосіб приготування:

Відварити яйця до готовності, додати у воду сіль, щоб уникнути тріщин, після чого перекласти у холодну воду та повністю охолодити. Натерти буряк на дрібній тертці, додати оцет і ретельно перемішати до виділення соку. Викласти яйця у бурякову масу, рівномірно покрити їх з усіх боків і залишити на 15–30 хвилин залежно від бажаної інтенсивності кольору. Дістати яйця, обережно промокнути серветкою, не змиваючи пігмент, щоб зберегти ніжний відтінок. Змастити долоню невеликою кількістю яєчного білка, прикласти лист поталі та акуратно покрити поверхню яйця для декоративного ефекту.

Як і з чим подавати

Рожеві крашанки гарно виглядають у великодньому кошику разом із паскою, зеленню та білими серветками, що підкреслюють їхній ніжний колір. Їх можна подати на святковому столі як окремий декоративний елемент або у поєднанні з м’ясними стравами, домашньою ковбасою чи сиром. Для більш сучасної подачі варто додати гілочки розмарину або мікрозелень, а також поєднати з нейтральними відтінками посуду. Поталь додає святковості, але за бажанням її можна замінити на просте натирання олією для легкого блиску.

Цей спосіб фарбування — приклад того, як із простих інгредієнтів отримати вишуканий результат. Важливо контролювати час фарбування і не перетримувати яйця, щоб зберегти ніжний рожевий тон. За бажанням буряк можна замінити буряковим соком або додати трохи лимонного соку для зміни відтінку. Такий підхід дозволяє експериментувати з кольором і створювати унікальний великодній декор.