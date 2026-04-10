Ваша дитина навчатиметься стріляти: що змінює новий закон для школярів та студентів

Нова система замінить БЗВП

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву (№ 4826-ІХ). Зокрема він передбачає впровадження дисципліни "Основи національного спротиву" у школах.

Про це повідомили у Верховній Раді України. Зазначається, що йдеться про впровадження нової моделі підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях – від середньої до вищої освіти. З'явиться нова дисципліна "Основи національного спротиву", а також буде створено спеціальні Центри підготовки. Крім того, документ регламентує використання вогнепальної зброї для виконання практичних вправ.

Як школярів та студентів готуватимуть до спротиву

За словами голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, документ передбачає зміну підходу до підготовки українців. Замість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) запровадять комплексну систему підготовки до національного спротиву, пише "Судово-юридична газета".

Підготовка охоплюватиме учнів та студентів — як хлопців, так і дівчат. У закладах освіти з'явиться нова дисципліна — "Основи національного спротиву". Також викладання предмета "Захист України" буде оновлено.

Створять центри підготовки

Закон передбачає створення спеціалізованих центрів підготовки громадян до національного спротиву. Там будуть проходити практичні заняття.

Тир для дітей в ліцеї Івано-Франківська

Школярів та студентів вчитимуть стріляти

Практична частина навчання передбачає й опановування навичок стрільби. Стрільби проводитимуть на полігонах Збройних Сил України, сертифікованих стрільбищах та за допомогою сучасних інтерактивних тренажерів.

Що з тими, кому віра не дозволяє користуватися зброєю та людьми з інвалідністю

Особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити "збройні" модулі курсу на інші складові підготовки. Особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, будуть звільнені від практичних занять.

