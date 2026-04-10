Ваш ребенок будет учиться стрелять: что меняет новый закон для школьников и студентов

Новая система заменит базовую общевойсковую подготовку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об отдельных вопросах подготовки граждан к национальному сопротивлению (№ 4826-ІХ). В частности, он предусматривает внедрение дисциплины "Основы национального сопротивления" в школах.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины. Речь идет о внедрении новой модели подготовки, которая интегрируется в образовательный процесс на всех уровнях – от среднего до высшего образования. Появится новая дисциплина "Основы национального сопротивления", а также будут созданы специальные Центры подготовки. Кроме того, документ регламентирует использование огнестрельного оружия для выполнения практических упражнений.

Как школьников и студентов будут готовить к сопротивлению

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, документ предусматривает изменение подхода к подготовке украинцев. Вместо базовой общевойсковой подготовки введут комплексную систему подготовки к национальному сопротивлению, пишет "Судебно-юридическая газета".

Подготовка будет охватывать учеников и студентов — как мальчиков, так и девочек. В учебных заведениях появится новая дисциплина — "Основы национального сопротивления". Также преподавание предмета "Защита Украины" будет обновлено.

Создадут центры подготовки

Закон предусматривает создание специализированных центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Там будут проходить практические занятия.

Тир для детей в лицее Ивано-Франковска

Школьников и студентов будут учить стрелять

Практическая часть обучения предполагает и овладение навыками стрельбы. Стрельбы будут проходить на полигонах Вооруженных Сил Украины, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных интерактивных тренажеров.

Что с теми, кому вера не позволяет пользоваться оружием

Лица, чье вероучение не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить "оружейные" модули курса на другие составляющие подготовки. Лица с инвалидностью или утратившие трудоспособность будут освобождены от практических занятий.

