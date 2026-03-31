Типичный Водолей. Что звезды говорят о стиле правления Зеленского

Ему присуще говорить все "в лоб"

Он привык действовать не по правилам, резко отвечать там, где другие выбирают дипломатию, и легко ломать шаблоны, которые казались годами незыблемыми. Его стиль – это микс прямоты, риска и холодного расчета, который часто вызывает либо восхищение, либо критику без полутонов. Речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском.

Он родился 25 января 1978 года, а это значит, что по знаку зодиака он Водолей. Это тот тип людей, которые не спрашивают "как принято", а делают "как считают правильным". Иногда даже слишком прямо.

Что известно об этом знаке Зодиака

Водолеи – это классические представители "воздушной стихии", но не стоит путать это с легкомыслием. В их случае это быстрота мышления, независимость и постоянное желание ломать шаблоны. Именно поэтому этот знак часто ассоциируется с людьми, которые не признают авторитетов "по умолчанию" и не любят каких-либо ограничений.

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Водоле говорят прямо, даже когда это неудобно, не терпят давления и рамок, быстро адаптируются к новым условиям, мыслят стратегически, но действуют импульсивно.

"Душа компании" с детства — тоже о Водолеях

Еще в детстве Зеленский был активен, харизматичен и постоянно привлекал к себе внимание — это вспоминают даже его близкие. Это типичный Водолей — человек, легко входящий в любую среду и начинающий там задавать тон.

Но есть нюанс. Водолеи – это не о дисциплине в классическом смысле. Они могут игнорировать правила, если они считают их нелепыми. Иногда это дает прорывы, а иногда конфликты. Поэтому их часто либо сильно поддерживают, либо жестко критикуют. Равнодушных или нейтральных почти не бывает.

