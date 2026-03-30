Олена Кондратюк відкрила Український Жіночий Конгрес у Вінниці: "Сміливість жінок народила силу"

У Вінниці розпочав роботу Український Жіночий Конгрес "Сила жінок. Вінниччина".

Його відкрила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Вона нагадала, що восени у Києві відбувся щорічний Український Жіночий Конгрес, який був присвячений сміливості українських жінок. Нинішній Конгрес у Вінниці присвячений темі жіночої сили.

"Сміливість жінок народила стійкість, резильєнтність, якою тепер так захоплюється світ. А стійкість породила усвідомлення власної сили", – зазначила Олена Кондратюк у своєму виступі.

Вона підкреслила, що ця формула, яку вони вивели разом з командою – "Сміливість. Стійкість. Сила", – відображає досвід українських жінок у час повномасштабної війни.

"Жіночі якості – гнучкість, адаптивність, емпатія, вміння тримати удари долі, вміння працювати – формують стійкість України", – вважає Олена Кондратюк. Саме так народилася назва сьогоднішньої події – "Сила жінок. Вінниччина".

За словами Олени Кондратюк, мета проведення Конгресів, особливо у регіонах – зробити видимим досвід жінок-лідерок у громадах та об’єднати його в національну розмову про розвиток країни.

Упродовж цілого дня роботи регіонального УЖК "Сила жінок. Вінниччина" пролунають історії про те, як народжується жіноча сила: як життєві виклики формують персональне лідерство, а персональне лідерство починає працювати на користь громад і зрештою робить їх успішними, а також про те, як успіх громад веде всю Україну до членства в Європейському Союзі.

Олена Кондратюк озвучила 4 головні завдання УЖК:

видимість (зробити історії жінок із громад видимими й почутими);

досвід (показати, що регіональні практики формують державну стійкість);

рішення (напрацювати підходи, важливі для майбутнього розвитку громад);

ідентичність (усвідомити, що сильна громада починається з розуміння себе).

Під час вступного слова Олена Кондратюк також повідомила, як співзасновниці УЖК о 9 ранку приєдналися до вінничан у Хвилині мовчання. Вона уточнила, що Хвилина мовчання нещодавно стала нормою закону. Цей закон був ініційований громадськими організаціями і був ухвалений за авторства Олени Кондратюк. Віцеспікерка нагадала, який важливий вклад у розвиток нової культури пам’яті зробила героїня України посмертно Ірина Цибух.

Учасники й учасниці заходу вшанували пам’ять полеглих героїв і героїнь Хвилиною мовчання.

Нагадаємо, Український Жіночий Конгрес "Сила жінок. Вінниччина" відбувається 30 березня у Вінниці. Упродовж дня заплановані три дискусійні платформи "Сила жінок: від викликів до самореалізації", "Сила жінок: від самореалізації до стійкості громади", "Сила жінок: від стійкості громади до її успіху", а також виступи спеціальних гостей, які представлять інструменти зростання та практичні рішення, які допомагають громадам розвиватися, а також розкажуть, як громади можуть бути точкою росту для бізнесу.

