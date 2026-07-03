Максим Галкін заспівав пісню Гіги в Монако через кілька днів після вибуху біля будинку Єрмолаєва (відео)

Шоумен співав українською

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Російський шоумен Максим Галкін, який відкрито засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну та залишив Росію, виступив у Монако лише через кілька днів після вибуху біля будинку бізнесмена Єрмолаєва. Під час концерту артист виконав українською мовою відому пісню Степана Гіги "Сон".

Як повідомляють росЗМІ, Галкін став одним із учасників заходу, що відбувся в одному з яхт-клубів Монако. Разом із ним на сцену вийшов колишній соліст гурту Modern Talking Томас Андерс, який виконав свій знаменитий хіт Cheri, Cheri Lady.

Резонансний стався в Монако 29 червня.За інформацією місцевої влади, саморобний вибуховий пристрій був начинений металевими елементами, а сам випадок назвали безпрецедентним для князівства.

Перед цим гуморист також побував на двох приватних заходах, організованих для української публіки на Лазурному узбережжі Франції. Спочатку він розважав гостей на весіллі бізнесмена Ніки Ломії, яке відбулося в Каннах. Пізніше Галкін виступив на святкуванні дня народження володарки титулу "Міс Україна". На сцені того вечора також були телеведуча Катерина Варнава, співачка Світлана Лобода та комік Ігор Меєрсон.

Одним із постраждалих внаслідок вибуху став український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, а також його коханка Анна Насобіна, якій довелося ампутувати обидві ноги. Згодом російське державне агентство ТАСС із посиланням на власне джерело заявило, що до організації замаху нібито може бути причетна Служба безпеки України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Пугачовій запропонували виступити на приватній вечірці у Таїланді. Їй запропонували 2 мільйони доларів.