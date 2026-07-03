Максим Галкин спел песню Гиги в Монако через несколько дней после взрыва у дома Ермолаева (видео)

Шоумен пел на украинском

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Российский шоумен Максим Галкин, открыто осудивший полномасштабное вторжение РФ в Украину и покинувший Россию, выступил в Монако лишь спустя несколько дней после взрыва у дома бизнесмена Ермолаева. Во время концерта артист исполнил на украинском языке известную песню Степана Гиги "Сон".

Как сообщают росСМИ, Галкин стал одним из участников мероприятия, состоявшегося в одном из яхт-клубов Монако. Вместе с ним на сцену вышел бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс, исполнивший свой знаменитый хит Cheri, Cheri Lady.

Резонансный взрыв произошел в Монако 29 июня. По информации местных властей, самодельное взрывное устройство было начинено металлическими элементами, а сам случай назвали беспрецедентным для княжества.

До этого юморист также побывал на двух частных мероприятиях, организованных для украинской публики на Лазурном побережье Франции. Сначала он развлекал гостей на состоявшейся в Каннах свадьбе бизнесмена Ники Ломии. Позже Галкин выступил на праздновании дня рождения обладательницы титула "Мисс Украина". На сцене в тот вечер также были телеведущая Екатерина Варнава, певица Светлана Лобода и комик Игорь Мейерсон.

Одним из пострадавших в результате взрыва стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а также его любовница Анна Насобина, которой пришлось ампутировать обе ноги. Впоследствии российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник заявило, что к организации покушения якобы может быть причастна Служба безопасности Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пугачевой предложили выступить на частной вечеринке в Таиланде. Ей предложили 2 миллиона долларов.