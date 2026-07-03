Тищенко прийшов до суду не з пустими руками: "Готовий до будь-яких випробувань" (відео)

Парламентар показав, що з чим піде СІЗО

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Позафракційний народний депутат України Микола Тищенко прийшов до суду підготований, адже взяв з собою дещо неочікувані речі. Зауважимо, що під час засідання йому обрали запобіжний захід у справі про "вирішення питань" з кол-центрами — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Про це повідомляє "Суспільне". Щодо дивної поведінки підозрюваного у залі суду, то Тищенко приніс з собою ні що інше, як шматок сала у пластиковому контейнері.

Нічого краще нардеп не придумав, як його ще й понюхати. Відео з цим фрагментом швидко поширилось соцмережами.

За словами Тищенко, цей шматок сала він купив на Володимирському ринку у Києві.

Також нардеп взяв із собою на засідання книгу Платона, яку він нібито збирається читати в СІЗО. Додамо, що перед засіданням суду нардеп заявив: "Я до будь-яких випробувань готовий… ось взяв із собою книжечки".

Книжка Платон, яку Тищенко приніс з собою у суд

Після оголошення запобіжного заходу Тищенко сказав, що перебуватиме у звичайній, тобто безоплатній камері. За словами нардепа, гроші на внесення застави у нього нібито є, хоча ще на початку засідання він запевняв у протилежному.

У чому підозрюють нардепа

За даними НАБУ та САП, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих "кол-центрів", попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 млн дол. США неправомірної вигоди. За це Тищенко обіцяв повпливати на один з "кол-центрів". Проте грошей він так і не отримав.

Крім того, за версією слідства, парламентар легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Згодом він відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

Сало у тюремній культурі

Зауважимо, що сало у місцях позбавлення волі є своєрідною валютою, яка використовується, щоб отримати в обмін на нього якість товари або послуги. Також шматок сала можуть розділити між собою підсудні або ті, хто вже відбуває покарання, щоб покращити стосунки.

Водночас сало можуть додавати у тюремну їжу, так звану баланду, щоб покращити її смак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про 21-річного сина Миколи Тищенка.