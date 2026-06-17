"Матюкливий, але дотепний Кузьма і зверхня Могилевська": зірка "Шансу" розкрила правду про артистів

Артистка просто ігноувала співачку

Українська співачка Наталія Валевська поділилася спогадами про участь у проєкті "Шанс" та відверто розповіла, якими запам'яталися їй Могилевська та Кузьму Скрябіна. Артистка зізналася, що був період, коли Наталія навіть не віталася з нею.

В інтерв'ю OBOZ.UA артистка зізналася, що між нею та Кузьмою відразу виник особливий зв'язок, тоді як поведінка Могилевської не завжди залишала приємне враження.

Валевська пригадала, що під час одного з перших ефірів "Шансу" Могилевська запізнилася, через що знімальний процес розпочався без неї. Водночас із Кузьмою у співачки одразу склалися теплі стосунки, які продовжилися після завершення проєкту.

Наталія Валевська. Фото: instagram.com/valevska_official)

За її словами, вони часто зустрічалися на концертах і корпоративних заходах, багато спілкувалися після виступів та проводили час у спільних компаніях.

"Мені завжди здавалося, що він бачив світ ширше і тонше за багатьох інших. Він був мудрим, хоча ніколи не повчав. Дуже дотепним, живим, часом – матюкливим. Але з його вуст це ніколи не звучало вульгарно", – поділилася Валевська

Наталія Могилевська. Фото: Instagram Наталії Могилевської

На відміну від Скрябіна, Могилевська могла поводитися досить відсторонено. У неробочий час вона ігнорувала Валевську.

"Бувало, що ми зустрічалися на збірних концертах, і вона робила вигляд, що не помічає мене. Могла відвернутися, пройти повз – поводилася зверхньо", – пригадала виконавиця

Втім, Валевська наголосила, що говорить про це у минулому часі. Зараз, за її словами, бачить зовсім іншу Наталію Могилевську.

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