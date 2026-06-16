Зникла з радарів і нарешті вийшла на зв'язок: Софія Ротару нагадала про себе (фото)

Артистка вийшла на зв'язок

Після чергового масованого удару Росії по Україні в ніч на 15 червня народна артистка України Софія Ротару вперше за тривалий час нагадала про себе в соцмережах. Співачка опублікувала емоційне зображення із палаючим Києвом та розбитим серцем.

На кадрі, який Ротару виклала у сторіс, зображено охоплену вогнем Києво-Печерську лавру, а внизу великими літерами написано: "Київ. 15.06.26". Так артистка відреагувала на одну з наймасштабніших російських атак останніх місяців.

Софія Ротару вийшла на зв'язок. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

У ніч проти 15 червня російські війська здійснили комбінований удар по Україні, застосувавши десятки ракет і сотні безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Харків та інші міста. Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Софія Ротару нині веде непублічний спосіб життя. Від початку повномасштабної війни артистка практично не дає інтерв'ю, не виступає з концертами та лише зрідка виходить на зв'язок через соціальні мережі. Зокрема, у травні зірка привітала українців з Днем вишиванки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Софія Роатру показала свою онуку. Артистка привітала 25-річну Соню зі святом.