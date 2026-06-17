"Смешной Кузьма, который матерится, и надменая Могилевская": звезда "Шанса" раскрыла правду об артистах

Артистка просто игноировала певицу

Украинская певица Наталья Валевская поделилась воспоминаниями об участии в проекте "Шанс" и откровенно рассказала, какими запомнились ей Могилевская и Кузьма Скрябин. Артистка призналась, что был период, когда Наталья даже не здоровалась с ней.

В интервью OBOZ.UA артистка призналась, что между ней и Кузьмой сразу возникла особая связь, тогда как поведение Могилевской не всегда оставляло приятное впечатление.

Валевская вспомнила, что во время одного из первых эфиров "Шанса" Могилевская опоздала, из-за чего съемочный процесс начался без нее. В то же время, с Кузьмой у певицы сразу сложились теплые отношения, которые продолжились после завершения проекта.

Наталья Валевская. Фото: instagram.com/valevska_official)

По ее словам, они часто встречались на концертах и корпоративных мероприятиях, много общались после выступлений и проводили время в совместных компаниях.

"Мне всегда казалось, что он видел мир шире и тоньше многих других. Он был мудрым, хотя никогда не поучал. Очень остроумным, живым, порой – матерился. Но из его уст это никогда не звучало вульгарно", – поделилась Валевская

Наталья Могилевская. Фото: Instagram Наталии Могилевской

В отличие от Скрябина, Могилевская могла вести себя довольно отстраненно. В нерабочее время она игнорировала Валевскую.

"Бывало, что мы встречались на концертах, и она делала вид, что не замечает меня. Могла отвернуться, пройти мимо – вела себя свысока", – вспомнила исполнительница

Впрочем, Валевская подчеркнула, что говорит об этом в прошлом. Сейчас, по ее словам, видит совсем другую Наталью Могилевскую.

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