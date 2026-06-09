"Та **** його той пам'ятник": Тарас Цимбалюк жорстко висловився про знесення "Булгакова" у Києві

Актор закликав не асоціювати будинок на Андріївському узвозі лише з цим письменником

Поки навколо постаті Михайла Булгакова в Україні не вщухають суперечки, актор і екс "Холостяк" Тарас Цимбалюк чітко дав зрозуміти, на чиєму він боці. Артист емоційно відреагував на знесення пам'ятника письменнику в Києві та закликав українців ширше подивитися на історію знаменитого будинку на Андріївському узвозі.

У своєму Instagram Цимбалюк підтримав демонтаж монумента, не добираючи слів. Актор написав: "Та **** його той пам'ятник. Він дійсно був великим письменником, але людиною з дуже сумнівним нутром і яскраво вираженим, навіть у творчості, ганебним ставленням до українців. І настав час перестати асоціювати будинок на Андріївському виключно з Булгаковим. Бо узька власть — то є узька власть".

Тарас Цимбалюк про знесення пам'ятника Булгакову. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Свою думку артист підкріпив скриншотами зі статті у "Вікіпедії", присвяченої Василю Листовничому. Згідно з відкритими джерелами, Василь Павлович Листовничий був українським цивільним інженером, архітектором і автором підручників з будівельної механіки. Він став одним із власників будинку №13 на Андріївському узвозі, який Михайло Булгаков пізніше описав у романі "Біла гвардія". Також Листовничий спроєктував десятки споруд, зокрема Острозьку жіночу гімназію та будинок капітана Четкова у Вінниці.

Трагічна доля архітектора обірвалася у 1919 році. Після арешту більшовицькою надзвичайною комісією його утримували в Лук'янівській тюрмі, піддавали тортурам і кілька разів інсценували розстріл. Під час етапування за межі Києва Листовничий намагався втекти, однак був застрелений.

Як виглядав пам'ятник Булгакову. Фото: toursdekiev.com.u

Нагадаємо, українці по-різному сприйняли демонтаж пам'ятника Михайлу Булгакову. Частина людей підтримала це рішення, вказуючи на його суперечливі погляди щодо України. Водночас знайшлися й ті, хто розкритикував знесення, наголосивши, що Булгаков залишив помітний слід у світовій літературі, а тому його постать не варто зводити лише до політичних питань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що коміка Фелікса Редьку "рознесли" за пост про Булгакова. Долучився навіть відомий ветеран.