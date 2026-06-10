Винник загавкав на хейтерів. Як відповідали критикам інші втікачі з України

Співак загавкав у камеру

Поки в Україні триває війна і росіяни майже щодня обстрілюють наші міста, Винник продовжує демонструвати іншу реальність — затишні вулички європейських міст, романтику та ідилію. Цього разу артист опублікував відео з Праги.

У ролику співак неспішно гуляє чеською столицею разом із коханою, милується краєвидами та охоче позує на камеру. Винник супроводив відео теплим дописом, у якому зізнався, що вони з Таюне "насолоджуються одне одним і цим прекрасним містом", а також подякував людям, які впізнають його на вулицях і підходять із добрими словами.

"Цілую всіх! P.S. А наприкінці — відповідь хейтерам їхньою мовою", — інтригуюче написав артист

І відповідь справді була. Наприкінці відео Винник просто… загавкав. Схоже, саме так співак вирішив відреагувати на хвилю критики, яка супроводжує його від початку повномасштабної війни.

Під роликом знайшлися й ті, хто не втримався, щоб не підколоти співака. У коментарях користувачі пишуть:

"Олежка, коли ти вже будеш гуляти по затишних вуличках Вінниці?";

"Розкажіть, як виїхати з країни в призовний вік?";

"Ну так, це не на передовій".

Втім, Винник далеко не перший український артист, який, перебуваючи за кордоном, намагається по-своєму відповідати на претензії співгромадян. Потап і Влад Яма постійно відповідають хейтерам, "принижуючи" їх.

Зокрема, у 2023 році репер вирішив відповідати на критику не виправданнями, а творчістю. Артист записав іронічний трек про хейтерів, у якому згадав і про "іспанську ТРО", і на провальну прем'єру треку "Волонтер" та навіть на чутки про розлучення з дружиною. Слідом він почав публікувати серію доволі дивних роликів — співав під душем просто в одязі, записував дивні відео та читав реп про Настю Каменських.

"Bitch, сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я би обирав, що ти там хейтиш про Потапа. Може я і є твій справжній папа! … Хтось сміється, а хтось плаче, а хтось скаже, що хейт нічого не значить. Я б так не казав, поки гавкають собаки, їде караван! … Що я тут із штанів, як в Москві вискакую, я мушу вам сказати тільки дякую!" — заспівав Потап

Однак задум оцінили не всі. У коментарях користувачі почали порівнювати Потапа з Брітні Спірс через його незвичну поведінку в соцмережах, жартували про "кризу середнього віку" та запитували, чи саме так зараз має виглядати підтримка України під час війни.

Влад Яма після виїзду до США регулярно отримує порцію невдоволення від українців. Навесні 2026 року хореограф опублікував у сторіс дивне порівняння: старий, пошарпаний футбольний м'яч він фактично прирівняв до своїх "хейтерів", а новий та чистий — до самого себе. На цьому Яма не зупинився і вирішив ще й провести невеликий урок правопису, розмірковуючи, чи не варто писати "гейтери" замість "хейтери".

Щоправда, такий тонкий тролінг оцінили далеко не всі. Багато користувачів сприйняли це як чергову спробу зверхньо повчати тих самих українців, які роками нагадують танцівнику про його життя в сонячному Маямі далеко від війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає дружина Олега Винника співачка Таюне. Він 30 років приховував її від публіки.