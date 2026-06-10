Винник загавкал на хейтеров. Как отвечали критикам другие беглецы из Украины

Певец залаял в камеру

Пока в Украине идет война и россияне почти каждый день обстреливают наши города, Винник продолжает демонстрировать другую реальность — уютные улочки европейских городов, романтику и идиллию. В этот раз артист опубликовал видео из Праги.

В ролике певец неспешно гуляет по чешской столице вместе с любимой, любуется видами и охотно позирует на камеру. Винник сопроводил видео теплым постом, в котором признался, что они с Таюне "наслаждаются друг другом и этим прекрасным городом", а также поблагодарил людей, которые узнают его на улицах и подходят с добрыми словами.

"Целую всех! PS А в конце — ответ хейтерам на их языке", — интригующе написал артист

И ответ действительно был. В конце видео Винник просто… залаял. Похоже, именно так певец решил отреагировать на волну критики, сопровождающей его с самого начала полномасштабной войны.

Под роликом нашлись и те, кто не удержался, чтобы не подколоть певца. В комментариях пользователи пишут:

"Олежка, когда ты уже будешь гулять по уютным улочкам Винницы?";

"Расскажите, как уехать из страны в призывной возраст?";

"Ну да, это не на передовой".

Впрочем, Винник далеко не первый украинский артист, находясь за границей, пытается по-своему отвечать на претензии сограждан. Потап и Влад Яма постоянно отвечают хейтерам, "унижая" их.

В частности, в 2023 году рэпер решил отвечать на критику не оправданиями, а творчеством. Артист записал иронический трек о хейтерах, в котором упомянул и об "испанской ТРО", и на провальную премьеру трека "Волонтер" и даже слухи о разводе с женой. Следом он начал публиковать серию довольно странных роликов — пел под душем прямо в одежде, записывал странные видео и читал рэп о Насте Каменских.

"Bitch, сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я би обирав, що ти там хейтиш про Потапа. Може я і є твій справжній папа! … Хтось сміється, а хтось плаче, а хтось скаже, що хейт нічого не значить. Я б так не казав, поки гавкають собаки, їде караван! … Що я тут із штанів, як в Москві вискакую, я мушу вам сказати тільки дякую!" — спел Потап

Однако замысел оценили не все. В комментариях пользователи начали сравнивать Потапа с Бритни Спирс из-за его необычного поведения в соцсетях, шутили о "кризисе среднего возраста" и спрашивали, именно ли сейчас должна выглядеть поддержка Украины во время войны.

Влад Яма после выезда в США регулярно получает порцию недовольства украинцев. Весной 2026 года хореограф опубликовал в странное странное сравнение : старый, потрепанный футбольный мяч он фактически приравнял к своим "хейтерам", а новый и чистый — к самому себе. На этом Яма не остановился и решил еще провести небольшой урок правописания, размышляя, не стоит ли писать "гейтеры" вместо "хейтеры".

Правда, столь тонкий троллинг оценили далеко не все. Многие пользователи восприняли это как очередную попытку свысока поучать тех же украинцев, которые годами напоминают танцовщику о его жизни в солнечном Майами вдали от войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит жена Олега Винника певица Таюне. Он 30 лет скрывал ее от публики.