Жив з нею пів року: Ольга Сумська розповіла про кохання її прабабусі і засновника УПА

Чоловік Сумської, за словами її бабусі, дуже схожий на цього лідера

Українська акторка Ольга Сумська, яка має двох доньок, розповіла маловідомий факт із власної родинної історії. Артистка зізналася, що її прабабуся Анастасія Мефодіївна Салтан свого часу мала романтичні почуття до легендарного українського повстанського ватажка Нестора Махна, а він, за словами зірки, був закоханий у неї.

За словами Сумської, цю історію вона чула від своєї бабусі, яка особисто знала подробиці тих подій і навіть бачила Махна на власні очі. Про це Ольга розповіла у подкасті реперки alyona alyona "Пишка".

"Була така історія в нашій родині, що Нестор Махно був закоханий в Анастасію Салтан. І мені вже моя бабуся розповідала, що вона теж була дуже закохана", — поділилася акторка

Як розповіла Сумська, події відбувалися в селі Верблюжка на Кіровоградщині. За родинними переказами, саме там певний час перебував Нестор Махно і стояла його бричка (ред. — відкритий кінний візок для їзди, який іноді оснащувався відкидним верхом). Акторка стверджує, що повстанський лідер навіть жив у будинку її прабабусі.

"Якраз у Верблюжці стояла його бричка. Пів року мешкав в хаті разом з Настею", - зізналася Сумська

Нестор Махно. Фото: Вікіпедія

Втім, ця історія не мала щасливого фіналу. За словами Сумської, згодом Махно поїхав, а її прабабуся залишилася в рідному селі. Попри це, почуття між ними були справжніми.

Також Сумська згадала, як багато років тому привезла свого чоловіка Віталія Борисюка знайомитися з родичами на Кіровоградщину. Тоді її бабуся, щойно Віталій зайшов у хату, сказала, що він дуже нагадує їй самого Махна.

"Вона подивилася на Віталіка і каже: "Махно! Викопаний Махно"", — зі сміхом пригадала акторка

Ольга Сумська та Віталій Борисюк у молодості. Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, Нестор Махно був засновником і командувачем Революційної повстанської армії України та одним із найвідоміших лідерів селянського повстанського руху в роки Української революції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Сумська показала рідкісні сімейні архіви. На фото — донька, яка живе в РФ і сестра, з якою акторка не спілкується.