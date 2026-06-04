Жил с ней полгода: Ольга Сумская рассказала о любви ее прабабушки и основателя УПА

Муж Сумской, по словам ее бабушки, очень похож на этого лидера

Украинская актриса Ольга Сумская, имеющая двух дочерей, рассказала малоизвестный факт из собственной семейной истории. Артистка призналась, что ее прабабушка Анастасия Мефодиевна Салтан в свое время испытывала романтические чувства к легендарному украинскому повстанческому предводителю Нестору Махно, а он, по словам звезды, был влюблен в нее.

По словам Сумской, эту историю она слышала от своей бабушки, которая лично знала подробности тех событий и даже видела Махно своими глазами. Об этом Ольга рассказала в подкасте реперши alyona alyona "Пышка".

"Была такая история в нашей семье, что Нестор Махно был влюблен в Анастасию Салтан. И мне уже моя бабушка рассказывала, что она тоже была очень влюблена", — поделилась актриса

Как рассказала Сумская, события происходили в селе Верблюжка Кировоградской области. По родственным преданиям, именно там некоторое время находился Нестор Махно и стояла его бричка (ред. — открытая конная тележка для езды, которая иногда оснащалась откидным верхом). Актриса утверждает, что повстанческий лидер даже жил в доме ее прабабушки.

"Как раз в Верблюжке стояла его бричка. Пол года жил в доме вместе с Настей", — призналась Сумская.

Нестор Махно. Фото: Википедия

Впрочем, у этой истории не было счастливого финала. По словам Сумской, впоследствии Махно уехал, а ее прабабушка осталась в родном селе. Несмотря на это, чувства между ними были подлинными.

Также Сумская вспомнила, как много лет назад привезла мужа Виталия Борисюка знакомиться с родственниками на Кировоградщину. Тогда ее бабушка, как только Виталий вошел в дом, сказала, что он очень напоминает ей самого Махно.

"Она посмотрела на Виталика и говорит: "Махно! Выкопанный Махно", — со смехом вспомнила актриса

Ольга Сумская и Виталий Борисюк в юности. Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, Нестор Махно был основателем и командующим Революционной повстанческой армией Украины и одним из известнейших лидеров крестьянского повстанческого движения в годы Украинской революции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ольга Сумская показала редкие семейные архивы. На фото — живущая в РФ дочь, сестра, с которой актриса не общается.