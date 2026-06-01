Рус

Не впізнати! 59-річна Ольга Сумська "зробила губи" і змінилася до невпізнання (фото і відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ольга Сумська Новина оновлена 01 червня 2026, 14:40
Ольга Сумська. Фото Колаж "Телеграфу"

Актриса показала екстремальне перетворення у мережі

Народна артистка України Ольга Сумська вкотре здивувала несподіваним перетворенням. Актриса, яка вже у серпні відзначить своє 60-річчя, показалась у мережі дуже помолоділою із помітно збільшеними губами. Зміни у зовнішності зірки виявилися настільки разючими, що з першого погляду її можна просто не впізнати.

Втім, переживати шанувальникам не варто. Таких косметологічних процедур Сумська не робила. Незвичайний образ став результатом популярного фільтра в соціальній мережі Instagram, який штучно збільшує губи та змінює риси обличчя.

У своїх сторіс акторка опублікувала кумедне відео, на якому уважно розглядає себе в камеру та вивчає зміни у зовнішності. Ролик Ольга лаконічно підписала емоційною фразою: "Ааааааа! Оце капець".

Ольга Сумська
Ольга Сумська у "масці"

Для більшої комічності зірка також додала до відео чужий жіночий голос. На записі звучить іронічний вислів: "Господи, дай терпіння тим людям, які мене не виносять. Бо змінюватися я не збираюся, а з віком я зрозуміла, що буде ще гірше. Шкода їх".

Попри те, що до свого 60-річного ювілею Сумській залишається лише кілька місяців, вона продовжує захоплювати фанатів свіжим зовнішнім виглядом, енергійністю та позитивним настроєм. Варто зазначити, що навіть без будь-яких фільтрів Ольга Сумська регулярно отримує компліменти від підписників, які наголошують на її молодості та доглянутості.

Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

Також варто відзначити, що актриса любить стильні та дорогі речі. Раніше Ольга Сумська похвалилася сумкою за 60 тисяч грн.

Теги:
#Гумор #Пластика #Ольга Сумська