Не впізнати! 59-річна Ольга Сумська "зробила губи" і змінилася до невпізнання (фото і відео)

Актриса показала екстремальне перетворення у мережі

Народна артистка України Ольга Сумська вкотре здивувала несподіваним перетворенням. Актриса, яка вже у серпні відзначить своє 60-річчя, показалась у мережі дуже помолоділою із помітно збільшеними губами. Зміни у зовнішності зірки виявилися настільки разючими, що з першого погляду її можна просто не впізнати.

Втім, переживати шанувальникам не варто. Таких косметологічних процедур Сумська не робила. Незвичайний образ став результатом популярного фільтра в соціальній мережі Instagram, який штучно збільшує губи та змінює риси обличчя.

У своїх сторіс акторка опублікувала кумедне відео, на якому уважно розглядає себе в камеру та вивчає зміни у зовнішності. Ролик Ольга лаконічно підписала емоційною фразою: "Ааааааа! Оце капець".

Ольга Сумська у "масці"

Для більшої комічності зірка також додала до відео чужий жіночий голос. На записі звучить іронічний вислів: "Господи, дай терпіння тим людям, які мене не виносять. Бо змінюватися я не збираюся, а з віком я зрозуміла, що буде ще гірше. Шкода їх".

Попри те, що до свого 60-річного ювілею Сумській залишається лише кілька місяців, вона продовжує захоплювати фанатів свіжим зовнішнім виглядом, енергійністю та позитивним настроєм. Варто зазначити, що навіть без будь-яких фільтрів Ольга Сумська регулярно отримує компліменти від підписників, які наголошують на її молодості та доглянутості.

Також варто відзначити, що актриса любить стильні та дорогі речі. Раніше Ольга Сумська похвалилася сумкою за 60 тисяч грн.