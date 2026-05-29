"А далі сходка Кобзона?": у Києві анонсували дивну тусовку любителів Коржа

Це той самий артист, який заборонив українські прапори на своєму концерті

Поки Україна четвертий рік живе у реальності великої війни, у TikTok раптово вирішили повернути атмосферу "безтурботних 2019-х". У соцмережі з’явилася фан-сторінка артиста Макса Коржа, на концерт якого в Бухаресті масово їхали українці, де анонсували "сходку" з піснями білоруса-мовчуна у Києві.

Судячи з опублікованих відео, зустріч фанатів нібито планують провести вже цього літа — на закинутому стадіоні КАІ в Києві. Формат — масове зібрання шанувальників із піснями Коржа і атмосферою "своїх людей".

Втім, у соцмережах та телеграм-каналах така ініціатива викликала далеко не ностальгію. Один із київських Telegram-каналів різко відреагував на анонс, поставивши риторичне питання про те, чи не час тоді вже організовувати й "сходку фанатів Кобзона". Автори допису також закликали правоохоронців звернути увагу на можливий захід і не допустити проведення "шабашу".

Така реакція цілком прогнозована. Історія із цим виконавцем вже давно перестала бути лише про творчість і музику.

Ще після початку повномасштабної війни артист намагався зберегти образ "хорошого хлопця поза політикою". Він писав про біль, про "братні народи", про те, що війна — це трагедія. Але при цьому у своїх зверненнях уникав прямої назви Росії як країни-агресора. Без прізвищ, без чітких формулювань, без позиції.

Макс Корж. Фото: Maxkorzh.live

Так, влітку 2022 року Корж випустив пісню "Свой дом" про війну. Проте жодної конкретики про те, хто країна-агресорка, у тексті немає. Особливо гучно ім’я Коржа знову зазвучало після його концерту в Бухаресті 23 травня 2026 року. Тоді до Румунії масово поїхали українці — соцмережі буквально заполонили відео автобусів, черг і натовпів фанатів. Але сам концерт обернувся скандалом.

Концерт Макса Коржа. Фото: Пресслужба

У мережі з’явилися численні ролики, де видно, як охорона не дозволяє проносити українські прапори, а сам Корж зі сцени заборонив глядачам вигукувати "Путін х**ло". І це при тому, що концерт відбувався не десь у Москві, а в європейській столиці, куди значна частина аудиторії приїхала саме з України.

