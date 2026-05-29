"А дальше сходка Кобзона?": в Киеве анонсировали странную тусовку любителей Коржа

Это тот самый артист, запретивший украинские флаги на своем концерте

Пока Украина четвертый год живет в реальности большой войны, TikTok внезапно решили вернуть атмосферу "беззаботных 2019-х". В соцсети появилась фан-страница артиста Макса Коржа, на концерт которого в Бухаресте массово ехали украинцы, где анонсировали "сходку" с песнями белоруса-молчуна в Киеве.

Судя по опубликованным видео, встречу фанатов якобы планируют провести уже этим летом — на заброшенном стадионе КАИ в Киеве. Формат — массовое собрание поклонников с песнями Коржа и атмосферой "своих людей".

Впрочем, в соцсетях и телеграмм-каналах такая инициатива вызвала отнюдь не ностальгию. Один из киевских Telegram-каналов резко отреагировал на анонс, задав риторический вопрос о том, не пора ли тогда уже организовывать и "сходку фанатов Кобзона". Авторы поста также призвали правоохранителей обратить внимание на возможное мероприятие и не допустить проведения "шабаша".

Такая реакция вполне предсказуема. История с этим исполнителем уже давно перестала быть только о творчестве и музыке.

Еще после начала полномасштабной войны артист пытался сохранить образ "хорошего парня вне политики". Он писал о боли, о "братских народах", о том, что война — это трагедия. Но при этом в своих обращениях избегал прямого названия России как страны-агрессора. Без фамилий, без четких формулировок, без позиции.

Макс Корж. Фото: Maxkorzh.live

Так, летом 2022 Корж выпустил песню "Свой дом" о войне. Однако никакой конкретики о том, кто страна-агрессорка, в тексте нет. Особенно громко имя Коржа снова зазвучало после его концерта в Бухаресте 23 мая 2026 года. Тогда в Румынию массово уехали украинцы — соцсети буквально заполонили видео автобусов, очередей и толп фанатов. Но сам концерт обернулся скандалом.

Концерт Макса Коржа. Фото: Прессслужба

В сети появились многочисленные ролики, где видно, как охрана не позволяет проносить украинские флаги, а сам Корж со сцены запретил зрителям выкрикивать "Путин х**ло". И это при том, что концерт проходил не где-то в Москве, а в европейской столице, куда значительная часть аудитории приехала именно из Украины.

