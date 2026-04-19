"Як до тебе дострибнути?": Олександр Педан потрапив у конфуз через високий зріст Лесі Нікітюк

Телеведуча поцілувала в губи відразу двох чоловіків

Під час спільної зйомки Леся Нікітюк, Олександр Педан та Олег Свищ опинилися в кумедній ситуації. За задумом чоловіки мали одночасно поцілувати ведучу в щоки, однак Педан не зміг дістати до неї через різницю в зрості.

Далі зйомка пішла не за сценарієм. Телеведучий кілька разів намагався дістати до щоки Леся Нікітюк, але через різницю у зрості це не виходило навіть із підстрибуванням. Таку сторіс Педан виклав на своїй сторінці в Інстаграм.

Ситуація швидко перетворилася на жарт у кадрі — Педан звернувся до неї з фразою: "Лесюню, як дострибнути до тебе?", на що вона відповіла: "Вже якщо не дострибнув, то вже не дострибнеш".

Олександр Педан, Леся Нікітюк, Олег Свищ. Фото: instagram.com/pedanos

Після цього ситуація перейшла в формат імпровізації. Ведуча спершу поцілувала коміка Олега Свища у губи, а згодом дісталася і до Педана, фактично "замінивши" запланований сценарій на власну версію фіналу.

Олександр Педан, Леся Нікітюк, Олег Свищ. Фото: instagram.com/pedanos

Комік також жартома припустив, що Леся не може бути довго серйозною, що та заперечила. Нікітюк з іронією заявила, що вона завжди серйозна.

