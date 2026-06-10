Два мільйони гривень за відновлення: що відомо про пошкодження квартири Тополь внаслідок російського обстрілу
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Частину витрат покрила держава
Після пережитого під час масованої російської атаки на Київ у червні 2025 року співачка Олена Тополя досі продовжує відновлювати житло своєї сім'ї. Артистка зізналася, що ремонт квартири у Шевченківському районі столиці обійшовся її родині у чималу суму, а частину витрат компенсувала держава.
За словами виконавиці у коментарі для "Ранкової кави", на відновлення помешкання знадобилося близько двох мільйонів гривень. У межах державної програми їй компенсували понад 200 тисяч гривень. Артистка пояснила, що відшкодування стосувалося насамперед вікон, дверних рам та інших елементів, які постраждали внаслідок вибухової хвилі.
Після ремонту родина вирішила не економити на безпеці. У квартирі встановили броньовані вікна та двері, а також додатково укріпили загальний коридор. За словами співачки, трагічний досвід змусив її по-іншому ставитися до повітряних тривог. Тепер під час повідомлень про ракетну небезпеку сім'я спускається до паркінгу.
Що відомо про пошкодження квартири сім'ї Тополь
У ніч проти 23 червня 2025 року Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ, використавши ударні дрони та балістичні ракети. Тоді вибухи пролунали в кількох районах столиці, а серед пошкоджених будинків опинилася й багатоповерхівка, де мешкала родина Олени Тополі та лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі.
Про руйнування артистка повідомила майже одразу після обстрілу. Вона показала кадри з квартири, на яких було видно, що вибухова хвиля буквально винесла вікна, зруйнувала частину стін і завдала значних пошкоджень інтер'єру. Тоді Тарас Тополя розповідав, що від оселі фактично залишився лише каркас.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відома співачка зізналася у фізичному насиллі. Кривдником виявився знаменитий чоловік.