Два мільйони гривень за відновлення: що відомо про пошкодження квартири Тополь внаслідок російського обстрілу

Частину витрат покрила держава

Після пережитого під час масованої російської атаки на Київ у червні 2025 року співачка Олена Тополя досі продовжує відновлювати житло своєї сім'ї. Артистка зізналася, що ремонт квартири у Шевченківському районі столиці обійшовся її родині у чималу суму, а частину витрат компенсувала держава.

За словами виконавиці у коментарі для "Ранкової кави", на відновлення помешкання знадобилося близько двох мільйонів гривень. У межах державної програми їй компенсували понад 200 тисяч гривень. Артистка пояснила, що відшкодування стосувалося насамперед вікон, дверних рам та інших елементів, які постраждали внаслідок вибухової хвилі.

Олена Тополя. Фото: скріншот з відео

Після ремонту родина вирішила не економити на безпеці. У квартирі встановили броньовані вікна та двері, а також додатково укріпили загальний коридор. За словами співачки, трагічний досвід змусив її по-іншому ставитися до повітряних тривог. Тепер під час повідомлень про ракетну небезпеку сім'я спускається до паркінгу.

Що відомо про пошкодження квартири сім'ї Тополь

У ніч проти 23 червня 2025 року Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ, використавши ударні дрони та балістичні ракети. Тоді вибухи пролунали в кількох районах столиці, а серед пошкоджених будинків опинилася й багатоповерхівка, де мешкала родина Олени Тополі та лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

Олена і Тарас Тополі. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Про руйнування артистка повідомила майже одразу після обстрілу. Вона показала кадри з квартири, на яких було видно, що вибухова хвиля буквально винесла вікна, зруйнувала частину стін і завдала значних пошкоджень інтер'єру. Тоді Тарас Тополя розповідав, що від оселі фактично залишився лише каркас.

Пошкоджена квартира Олени і Тараса Тополь. Фото: instagram.com/alyoshasinger

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