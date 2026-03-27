Юлія Саніна "наїхала" на відомого шоумена: він уже відповів на випад

Українська співачка Юлія Саніна публічно "наїхала" на відомого блогера Славу Дьоміна за те, що він використав її ім’я для привернення уваги до свого нового інтерв’ю. Гостею телеведучого стала кума артистки, режисерка Катерина Царик, з якою вони зараз не спілкуються.

У мережі Threads Юлія написала, що Катерина прийшла до Дьоміна, щоб розповісти про свій творчий шлях, але в анонс інтерв’ю чомусь винесли питання про їхній конфлікт. Саніна дорікнула блогеру за хайп на її ім’я.

Артистка зазначила, що у них з Катериною Царик, по суті, і не було конфлікту, і що вони обов’язково за можливості обговорять цю ситуацію.

Рівень журналістики сьогодні: запросити гостю на інтерв’ю, в якому вона цікаво розповідає про свій шлях, творчість, фільми. А в анонс і заголовок узяти "конфлікт з Юлією Саніною", якого по суті не було. Юлія Саніна

Співачка наголосила, що напружені стосунки з кумою у них почалися після 2021 року, коли гурт The Hardkiss відмовився брати участь у концерті до Дня Незалежності. За словами Саніної, конфлікт виник з організатором концерту через російськомовні пісні у треклісті.

Український блогер Слава Дьомін відповів на звинувачення співачки. У коментарях він написав, що Юлія по-своєму сприйняла це питання: "Кожен сприймає питання та певні теми по-своєму". На що Юлія поцікавилася, чому її ім’я стоїть у заголовку до інтерв’ю іншої людини, адже це неповага до гості програми.

