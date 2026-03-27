Юлия Санина "наехала" на известного шоумена: он уже ответил на выпад

Украинская певица Юлия Санина публично "наехала" на известного блогера Славу Демина за то, что он использовал ее имя для привлечения внимания к своему новому интервью. Гостьей телеведущего стала кума артистки, режиссер Катерина Царик, с которой они сейчас не общаются.

В сети Threads Юлия написала, что Катерина пришла к Демину, чтобы рассказать о своем творческом пути, но в анонс интервью почему-то вынесли вопрос про их конфликт. Санина упрекнула блогера за хайп на ее имени.

Артистка отметила, что у них с Катериной Царик, по сути, и не было конфликта и что они обязательно при возможности обсудят эту ситуацию.

Уровень журналистики сегодня: пригласить гостю на интервью, в котором она интересно рассказывает о своем пути, творчестве, фильмах. А в анонс и заглавие взять "конфликт с Юлией Саниной", которого, по сути, не было. Юлия Санина

Певица подчеркнула, что напряженные отношения с кумой у них начались после 2021 года, когда группа The Hardkiss отказалась участвовать в концерте ко Дню Независимости. По словам Саниной, конфликт возник с организатором концерта из-за русскоязычных песен в треклисте.

Украинский блогер Слава Демин ответил на обвинение певицы. В комментариях он написал, что Юлия по-своему восприняла этот вопрос: "Каждый воспринимает вопрос и определенные темы по-своему". На что Юлия поинтересовалась, почему ее имя стоит в заголовке к интервью другого человека, ведь это неуважение к гостье программы.

