Помер у 54 роки уві сні: що відомо про зірку серіалу про "Баффі" Ніколаса Брендона і чим він хворів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У 2022 році Брендон переніс серцевий напад
У суботу, 21 березня, стало відомо про смерть американського актора Ніколаса Брендона. Багато глядачів пам’ятають його за роль Ксандера в серіалі "Баффі — винищувачка вампірів".
"Телеграф" вирішив дізнатися, що відомо про актора, який помер у 54 роки. Ми дізналися, які у Брендона були проблеми зі здоров’ям.
Від чого помер Ніколас Брендон і що про нього відомо
Актор Ніколас Брендон, відомий за роллю в культовому серіалі "Баффі — винищувачка вампірів", помер уві сні від природних причин. Про це повідомила його родина, зазначивши, що останніми роками він проходив лікування та з надією дивився у майбутнє.
Нікі любив ділитися своїм талантом із сім’єю, друзями та шанувальниками. Він був пристрасним, чуйним і мав нескінченну творчу енергію.
Відомо, що Ніколас Брендон народився 12 квітня 1971 року в Лос-Анджелесі і в молодості мріяв про кар’єру бейсболіста, проте через травму змушений був відмовитися від спорту. Перш ніж досягти успіху в кіно, він змінив безліч професій, а справжня популярність прийшла до нього після ролі Ксандера Харріса в "Баффі".
Після завершення серіалу актор продовжив кар’єру на телебаченні. Ніколас знімався у проектах "Секрети на кухні", "Американський дракон: Джейк Лонг", "Думатися як злочинець" та "Приватна практика", а також грав у театрі.
Відомо, що Брендон тривалий час боровся із залежністю та психічними розладами. У 2022 році він переніс серцевий напад та операції на хребті, після чого навіть звертався до шанувальників за фінансовою підтримкою.
