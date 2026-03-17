Їй точно 60? Зірка 2000-х Ассія Ахат вразила своїм виглядом, чим вона займається зараз (фото)

Нині скрипалька не мешкає в Україні

Легендарна українська скрипалька та співачка Ассія Ахат у 2000-х була однією з найяскравіших зірок шоубізнесу. Зараз їй 60 років, вона продовжує свою діяльність за кордоном і має просто розкішний вигляд.

Артистка підтримує зв'язок з Україною і бере участь у благодійних ініціативах. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Ассію Ахат зараз.

Хто така Ассія Ахат

Ассія Ахат народилася у Києві, навчалася у музичному коледжі імені Глієра та Національній музичній академії, а згодом стажувалася у Франції. Свою кар’єру вона починала як скрипалька — була солісткою Національної філармонії України та виступала в Європі. Згодом Ахат перейшла у поп-музику і вже у 2000-х стала однією з найпомітніших артисток країни.

Її пісні "Де ж ти тепер?", альбоми "Шоколад" і "Душа болела" активно крутили на радіо. А сценічний образ швидко зробив її впізнаваною. Саме 2000-ті стали піком популярності Ахат в Україні, коли вона регулярно з’являлася в ефірах і збирала великі концертні зали.

Ассія Ахат. Фото: glamurchik.tochka.net

Згодом артистка створила гурт "69". У 2013 році її трек "If Only Tonight" потрапив у чарти США, зокрема Billboard. Тоді це було справжнім проривом для української артистки.

Де зараз Ассія Ахат

Останні роки артистка живе за кордоном — переважно у США, де працює над новими музичними проєктами та співпрацює з міжнародними продюсерами.

Водночас вона не дистанціюється від України. Після початку повномасштабної війни Ахат регулярно приїздить до Києва, публікує дописи про війну і закликає світ підтримувати українців. Крім того, Ахат брала участь у благодійних турах за кордоном, де збирали кошти для допомоги ЗСУ.

Ассія Ахат. Фото: instagram.com/ahhattassia

Співачка ділиться у соцмережах своїми фото. Зараз Ассії Ахат 60 років і вона виглядає розкішно. До слова, у лютому вийшла її нова пісня "Алло".

Про особисте життя артистки відомо не багато. У 18 років у неї народився первісток — син Данило. Поки чоловік служив в армії, дитину Ассія виховувала сама, проте сімейне життя не склалося і подружжя розлучилося.

Вдруге співачка вийшла заміж за Ігоря Баленка — українського бізнесмена. У цьому шлюбі народився син Філіп. Зараз відомо, що артистка вже стала бабусею.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Х-фактора" Аїда Ніколайчук. Їй пророкували успішну кар'єру після шоу. Однак з часом вона зникла з радарів.