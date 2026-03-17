Ей точно 60? Звезда 2000-х Ассия Ахат поразила своим видом, чем она занимается сейчас (фото)

Легендарная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат в 2000-х была одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса. Сейчас ей 60 лет, она продолжает свою деятельность за границей и выглядит просто роскошно.

Артистка поддерживает связь с Украиной и участвует в благотворительных инициативах. "Телеграф" решил выяснить, что известно об Ассии Ахат сейчас.

Кто такая Ассия Ахат

Ассия Ахат родилась в Киеве, училась в музыкальном колледже имени Глиера и Национальной музыкальной академии, а затем стажировалась во Франции. Свою карьеру она начинала как скрипачка, была солисткой Национальной филармонии Украины и выступала в Европе. Впоследствии Ахат перешла в поп-музыку и уже в 2000-х стала одной из самых ярких артисток страны.

Ее песни "Где же ты теперь?", альбомы "Шоколад" и "Душа болела" активно крутили по радио. А сценический образ быстро сделал ее узнаваемой. Именно 2000-е стали пиком популярности Ахат в Украине, когда она регулярно появлялась в эфирах и собирала большие концертные залы.

Впоследствии артистка создала группу "69". В 2013 году ее трек "If Only Tonight" попал в чарты США, в том числе Billboard. Тогда это было реальным прорывом для украинской артистки.

Где сейчас Ассия Ахат

В последние годы артистка живет за границей — преимущественно в США, где работает над новыми музыкальными проектами и сотрудничает с международными продюсерами.

В то же время, она не дистанцируется от Украины. После начала полномасштабной войны Ахат регулярно приезжает в Киев, публикует сообщения о войне и призывает мир поддерживать украинцев. Кроме того, Ахат участвовала в благотворительных турах за границей, где собирали средства для помощи ВСУ.

Певица делится в соцсетях своими фото. Сейчас Ассии Ахат 60 лет и она выглядит роскошно. К слову, в феврале вышла ее новая песня "Алло".

О личной жизни артистки известно немного. В 18 лет у нее родился первенец сын Даниил. Пока муж служил в армии, ребенка Ассия воспитывала сама, однако семейная жизнь не сложилась и супруги развелись.

Второй раз певица вышла замуж за Игоря Баленко — украинского бизнесмена. В этом браке родился сын Филиппа. Сейчас известно, что артистка уже стала бабушкой.

