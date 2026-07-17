Nescafe Espresso мінус 38%, MONOMAX мінус 35%, Nescafe Gold мінус 33%: в "АТБ" подешевшали кава та чай

Популярні бренди кави та чаю продають зі значними знижками

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В мережі супермаркетів "АТБ" стартував новий тиждень акцій, у межах якого суттєво подешевшали кава та чай. Покупці можуть придбати продукцію відомих брендів зі знижками від 30% до 38%, а найвигідніші пропозиції діють як на розчинну каву, так і на листовий та пакетований чай.

Докладніше про це читайте у матеріалі "Телеграфу" — Ціни в "АТБ" впали на 55% на деякі товари: що можна купити з великими знижками цього тижня

Найбільшу знижку цього тижня отримала розчинна кава Nescafe Espresso (150 г). Її можна придбати за 294,90 грн замість 475,90 грн, що на 38% дешевше. Таку ж знижку отримав чорний цейлонський чай Black Royal Tea (80 г), який продається за 38,70 грн замість 63,20 грн.

На 37% дешевше стали ще кілька популярних позицій. Зокрема, чорний цільнолистовий чай Black Royal Tea коштує 39,42 грн, чай "Своя лінія" чорний цейлонський з бергамотом (25 пакетиків) можна купити за 22,32 грн замість 35,90 грн, а чорний гранульований чай "Розумний вибір" (180 г) — за 42,75 грн замість 68,30 грн.

Такі знижки дозволять суттєво заощадити

Зі знижкою 36% продається суміш чорного і зеленого чаю De Luxe F&G Selected (80 г), яка коштує 46,71 грн замість 72,50 грн.

Поціновувачі чаю MONOMAX також можуть заощадити. Чай MONOMAX Earl Grey та Kenya (80 г) продається по 55,90 грн замість 86,30 грн, а MONOMAX Mon Plaisir (80 г) — за 58,30 грн замість 89,90 грн. В обох випадках знижка становить 35%.

Серед кавових пропозицій також варто звернути увагу на Nescafe Gold розчинну сублімовану каву (280 г), яка подешевшала на 33% — до 422,90 грн замість 636,90 грн. Аналогічну знижку отримала й мелена кава Fort Intense (225 г), яка коштує 132,21 грн замість 198,90 грн.

Також у межах акції зі знижкою 30% продається зелений чай De Luxe F&G Selected з жасмином (100 г) — за 55,90 грн замість 79,90 грн.

Деякі позиції подешевшали більш ніж на третину

Акційні пропозиції діють протягом поточного періоду в магазинах мережі "АТБ". Асортимент товарів може відрізнятися залежно від конкретного супермаркету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які акційні товари в АТБ вигідно брати про запас, щоб не переплачувати.