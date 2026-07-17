Nescafe Espresso минус 38%, MONOMAX минус 35%, Nescafe Gold минус 33%: в "АТБ" подешевели кофе и чай

Популярные бренды кофе и чая продают со значительными скидками

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В сети супермаркетов "АТБ" стартовала новая неделя акций, в рамках которой существенно подешевели кофе и чай. Покупатели могут приобрести продукцию известных брендов со скидками от 30% до 38%, а самые выгодные предложения действуют как на кофе, так и на листовой и пакетированный чай.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" — Цены в "АТБ" упали на 55% на некоторые товары: что можно купить с большими скидками на этой неделе

Наибольшую скидку на этой неделе получил растворимый кофе Nescafe Espresso (150 г). Его можно приобрести за 294,90 грн вместо 475,90 грн, что на 38% дешевле. Такую же скидку получил черный цейлонский чай Black Royal Tea (80 г), который продается за 38,70 грн вместо 63,20 грн.

На 37% дешевле стали еще несколько популярных позиций. В частности, черный цельнолистовой чай Black Royal Tea стоит 39,42 грн, чай "Своя лінія" черный цейлонский с бергамотом (25 пакетиков) можно купить за 22,32 грн вместо 35,90 грн, а черный гранулированный чай "Розумний вибір" (180 г), за 42,75 грн вместо 68,30 грн.

Такие скидки позволят существенно сэкономить

Со скидкой 36% продается смесь черного и зеленого чая De Luxe F&G Selected (80 г), которая стоит 46,71 грн. вместо 72,50 грн.

Любители чая MONOMAX также могут сэкономить. Чай MONOMAX Earl Grey и Kenya (80 г) продается по 55,90 грн вместо 86,30 грн, а MONOMAX Mon Plaisir (80 г) – за 58,30 грн вместо 89,90 грн. В обоих случаях скидка составляет 35%.

Среди кофейных предложений также стоит обратить внимание на Nescafe Gold растворимый сублимированный кофе (280 г), который подешевел на 33% — до 422,90 грн вместо 636,90 грн. Аналогичную скидку получил и молотый кофе Fort Intense (225 г), который стоит 132,21 грн вместо 198,90 грн.

Также в рамках акции со скидкой 30% продается зеленый чай De Luxe F&G Selected с жасмином (100 г) – за 55,90 грн вместо 79,90 грн.

Некоторые позиции подешевели более чем на треть

Акционные предложения действуют в течение текущего периода в магазинах "АТБ". Ассортимент товаров может отличаться в зависимости от конкретного супермаркета.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие акционные товары в АТБ выгодно брать впрок, чтобы не переплачивать.