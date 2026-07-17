Мінус 55% на Magnat і мінус 50% на "Хрещатик" та Laska: в "АТБ" різко впали ціни на морозиво

Цього тижня придбати смаколики можна за дуже приємною ціною

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В українській мережі супермаркетів "АТБ" стартував новий тиждень акцій, і найбільші знижки цього разу отримали товари з відділу заморожених продуктів. Окремі види морозива можна придбати більш ніж удвічі дешевше, а акційні ціни поширюються як на популярні преміальні бренди, так і на продукцію українських виробників.

Докладніше про це – в матеріалі Ціни в "АТБ" впали на 55% на деякі товари: що можна купити з великими знижками цього тижня

Найбільшу знижку отримало морозиво Magnat (смаки Hazelnut, Raspberry Cheesecake та сорбет манго-апельсин). Його вартість знизилася на 55% — із 230,90 грн до 103,90 грн.

Одразу кілька популярних позицій продаються зі знижкою 50%. Зокрема:

Laska Maximuse — 99,50 грн замість 199,90 грн;

"Ласунка Гран-Прі" з какао (155 г) — 39,50 грн замість 79,90 грн;

"Хрещатик" сендвіч із печивом (75 г) — 22,30 грн замість 44,90 грн;

Laska Maximuse фісташка-карамель (300 г) — 74,50 грн замість 149,90 грн;

"Хрещатик" пломбір (фісташковий, шоколадний, крем-брюле та у вафельному стаканчику) — по 17,90 грн замість 35,80 грн.

Економія відчутна

Також суттєво подешевшали й інші види морозива.

Зі знижкою 46% можна придбати:

"Рудь" Black Кава (70 г) — 17,50 грн замість 32,90 грн;

"Лімо Сирково 1965" (65 г) — 24,90 грн замість 45,90 грн;

"Три Ведмеді Monaco" (макарон-юдзу, чорничний чізкейк, манго-меренга, 100 г) — по 36,90 грн замість 68,90 грн;

"Рудь" Соковита трилогія (360 г) — 88,90 грн замість 165,90 грн;

"Лімо Пломбір 1965" (0,5 кг) — 105,90 грн замість 196,90 грн.

Смаколики по акції на будь-який смак

Ще кілька позицій також продаються за вигідними цінами. Морозиво "Три Ведмеді" Mystic Dragon та кавун-полуниця (70 г) коштує 24,50 грн замість 44,90 грн (мінус 45%), а плодово-ягідне морозиво "Своя лінія" у вафельному стаканчику (80 г) — лише 10,62 грн замість 18,90 грн, що на 43% дешевше.

Крім морозива, акційні пропозиції поширюються й на інші заморожені продукти. Так, хачапурі "По-аджарськи" (300 г) продаються за 90,90 грн замість 160,90 грн (мінус 35%), а вареники з сиром "День у День" (400 г) — за 44,55 грн замість 68,90 грн, що на 34% дешевше.

Знижки торкнулися й іншої замороженої продукції

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що показало порівняння дешевого морозива з "АТБ" і "Сільпо".