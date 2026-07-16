Ікра дешевша на 200 грн, а крабові палички мінус 37%: в "АТБ" знижки на рибу та морепродукти

Просто зараз покупці можуть придбати рибні делікатеси зі знижками до 42%

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Цього тижня мережа супермаркетів "АТБ" оновила акційні пропозиції на рибу та морепродукти. Покупці можуть заощадити від 30% до 42% на популярних товарах, серед яких ікра, сьомга, форель, оселедець та крабові палички.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Телеграфа": Ціни в "АТБ" впали на 55% на деякі товари: що можна купити з великими знижками цього тижня

Найбільшу знижку отримала солона ікра форелі Fish Factory у банці 100 г. Її можна придбати за 275,67 грн замість 479,90 грн, тобто більш ніж на 200 грн дешевше. Також на 40% подешевшала ікра лососева форелі Norven вагою 80 г — до 254,90 грн замість 425,90 грн.

Помітно знизилася ціна і на крабові палички "Своя лінія". Упаковка вагою 500 г коштує 91,71 грн замість 146,90 грн, що на 37% дешевше від звичайної вартості.

Дійсно приємні знижки

Любителі оселедця також можуть скористатися акційною пропозицією. Пресерви "Оселедець філе в олії" Norven вагою 250 г продаються за 73,90 грн замість 111,30 грн. Крім того, паста з ікрою океанічної риби зі смаком креветок або копченої сьомги коштує 47,90 грн замість 68,90 грн.

Акція поширюється і на червону рибу. Філе форелі на шкірі Norven вагою 210 г можна придбати за 279,90 грн замість 402,40 грн. За такою ж акційною ціною — 279,90 грн — продається слабосолона сьомга Norven у форматі філе-шматка.

Акційні ціни діятимуть протягом поточного тижня. Водночас наявність окремих товарів може відрізнятися залежно від конкретного магазину, тому охочим скористатися знижками варто не відкладати покупки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про безкоштовну фішку "АТБ", про яку ніхто не знає: що можуть дати покупцям просто так.