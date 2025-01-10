Діти Алана Бадоєва: як виглядають, де живуть та чим займаються (фото)

У кліпмейкера є названий син та єдина рідна дочка

Український кліпмейкер Алан Бадоєв у 2012 році розлучився з Жанною Бадоєвою — колишньою ведучою програми "Орел і решка". Наразі вона не коментує повномасштабне вторгнення Росії в Україну та продовжує брати участь у російських медійних проєктах. Пара виховувала двох дітей.

Алан Бадоєв є батьком для двох дітей: названого сина Бориса та єдиної рідної дочки Лоліти. "Телеграф" розповідає, що відомо про дітей українського кліпмейкера і як вони зараз виглядають.

Борис Бадоєв

Борис Бадоєв народився у першому шлюбі Жанни Бадоєвої з бізнесменом Ігорем Кураченком. Попри не кровний зв’язок, хлопчик став дуже рідним для свого вітчима.

Сьогодні Бадоєв-молодший також займається режисурою, продюсерством та пробує себе у сценарній справі. Борис уже представив свій перший документальний фільм на великому показі у палаці культури Мілана та отримав позитивні відгуки кінокритиків.

Лоліта Бадоєва

У лютому спільній доньці Алана та Жанни Бадоєвих виповниться 21 рік. За словами режисера, Лоліта поки що не визначилася з вибором професії, але вже проявляє інтерес до режисури.

Лоліта разом із братом Борисом зараз проживає та навчається в Італії, де ж і знаходиться сама зрадниця України Жанна Бадоєва зі своїм третім чоловіком, італійським бізнесменом львівського походження Василем Мельничиним.

Кліпмейкер у добрих стосунках із нинішнім чоловіком Бадоєвої — Василем Мельничиним. Фото: instagram.com/alanbadoev

Жанна Бадоєва працює на пропагандистів

Сьогодні телеведуча працює над шоу "Життя інших", яке транслюється російським "Першим каналом". Попри те, що Жанна Бадоєва (у дівиці Довгопольська) є громадянкою Італії та проживає за кордоном, вона обрала роботу в Росії. Вона мовчить про війну в Україні, де вона виросла і досягла успіху у кар’єрі. З січня 2023 року ведуча перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Бадоєва продовжує заробляти у Росії. Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Я казав від самого початку, що зараз не час сратися. Жанну я як любив, так і люблю. Вона мати моєї дитини, а для мене це святе. Коли закінчиться війна, підемо і розберемо ці списки, і дещо пояснимо. Але це буде лише, якщо Жанна захоче. Якщо вона там зараз є в списках, ми погоджуємося. Хай так і буде, але нам є що сказати і що показати теж. Коли прийде час висловитися і щось показати, Жанна з чоловіком це зробить. Але це не зараз, і я не маю права це робити Алан Бадоєв в інтерв’ю Раміні Есхакзай

З Жанною Бадоєвою режисер був одружений 9 років.