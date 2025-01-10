Діти Алана Бадоєва: як виглядають, де живуть та чим займаються (фото)
У кліпмейкера є названий син та єдина рідна дочка
Український кліпмейкер Алан Бадоєв у 2012 році розлучився з Жанною Бадоєвою — колишньою ведучою програми "Орел і решка". Наразі вона не коментує повномасштабне вторгнення Росії в Україну та продовжує брати участь у російських медійних проєктах. Пара виховувала двох дітей.
Алан Бадоєв є батьком для двох дітей: названого сина Бориса та єдиної рідної дочки Лоліти. "Телеграф" розповідає, що відомо про дітей українського кліпмейкера і як вони зараз виглядають.
Борис Бадоєв
Борис Бадоєв народився у першому шлюбі Жанни Бадоєвої з бізнесменом Ігорем Кураченком. Попри не кровний зв’язок, хлопчик став дуже рідним для свого вітчима.
Сьогодні Бадоєв-молодший також займається режисурою, продюсерством та пробує себе у сценарній справі. Борис уже представив свій перший документальний фільм на великому показі у палаці культури Мілана та отримав позитивні відгуки кінокритиків.
Лоліта Бадоєва
У лютому спільній доньці Алана та Жанни Бадоєвих виповниться 21 рік. За словами режисера, Лоліта поки що не визначилася з вибором професії, але вже проявляє інтерес до режисури.
Лоліта разом із братом Борисом зараз проживає та навчається в Італії, де ж і знаходиться сама зрадниця України Жанна Бадоєва зі своїм третім чоловіком, італійським бізнесменом львівського походження Василем Мельничиним.
Жанна Бадоєва працює на пропагандистів
Сьогодні телеведуча працює над шоу "Життя інших", яке транслюється російським "Першим каналом". Попри те, що Жанна Бадоєва (у дівиці Довгопольська) є громадянкою Італії та проживає за кордоном, вона обрала роботу в Росії. Вона мовчить про війну в Україні, де вона виросла і досягла успіху у кар’єрі. З січня 2023 року ведуча перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Я казав від самого початку, що зараз не час сратися. Жанну я як любив, так і люблю. Вона мати моєї дитини, а для мене це святе. Коли закінчиться війна, підемо і розберемо ці списки, і дещо пояснимо. Але це буде лише, якщо Жанна захоче. Якщо вона там зараз є в списках, ми погоджуємося. Хай так і буде, але нам є що сказати і що показати теж. Коли прийде час висловитися і щось показати, Жанна з чоловіком це зробить. Але це не зараз, і я не маю права це робити
З Жанною Бадоєвою режисер був одружений 9 років. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про особисте життя Алана Бадоєва.