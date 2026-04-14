Ціни на бензин можуть впасти: експерт уточнив, чи варто радіти

Провалені переговори щодо війни в Ірані сколихнули ринок знову

Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук розповів "Телеграфу", чого чекати водіям від цін на бензин та чому державний "регулятор" цін "Укрнафта" працює на межі збитку.

Реакція нафтового ринку

Світові фінансові ринки ввійшли у фазу високої волатильності. Ціни на нафту злетіли на 7%, перевищивши позначку у 100 доларів за барель. Станом на понеділок, 13 квітня, вартість нафти марки Brent зросла більш ніж на 6 доларів, досягнувши 101,91 долара.

Косянчук спрогнозував здорожчання, аналізуючи попередню динаміку.

"Якщо ми подивимось на нафту, то на початку квітня вона була 114-115 доларів, грубо кажучи. Потім 18-го вона вже була 99,9 долара, дев'ятого – 98,4 долара, а на 10-те число, на п'ятницю, було 105 доларів. Я думаю, що у зв’язку з провалом перемовин, нафта відреагує буквально найближчими днями", – наводить цифри експерт.

Графік цін на нафту. Джерело: Мінфін

Ситуація на АЗС: пауза перед стрибком?

Станом на 13 квітня українські АЗС демонстрували різноспрямовану динаміку. За даними моніторингу, середня вартість бензину А-95 на великих заправках становила 74,05 грн/л, дизельного пального – 90,80 грн/л.

Деякі мережі навіть знижували ціни, зокрема UPG, KLO та "БРСМ-Нафта". Однак це, швидше за все, інерція попередніх закупівель.

Косянчук пояснює, що на полицях АЗС ще є запаси пального, завезеного за попередніми цінами.

"Ми маємо розуміти, що на сьогодні в ринку ще є продукти, вироблені в нас і по 115 доларів, і по 98 доларів", – каже він.

Втім, експерт попереджає: ринок реагує навіть на заяви політиків, а тут йдеться про реальну блокаду. Через Ормузьку протоку проходить понад 25% світової торгівлі нафтою та до 30% газу, тому наслідки будуть неминучими.

"Укрнафта" тримає ціни, але на межі

Окрему увагу експерт приділив ролі державного гравця – "Укрнафти", яка часто використовується урядом для стримування цін.

"Це державне підприємство. І вони сьогодні працюють там на межі збитку, а може і за збиток. Тому у них сьогодні 95-й – 69,90 грн, дизель – 86,90 грн", – ділиться цифрами Косянчук. Він сумнівається, що така політика "ручного регулювання" може бути довгостроковою та ефективною.

Прогноз: що далі?

Загострення навколо Ірану та блокада Ормузької протоки вже штовхають світові ціни на нафту вгору, запускаючи ланцюгову реакцію. Оскільки Україна повністю залежить від імпорту пального, вона неминуче підхоплює ці коливання.

Поточна стабільність цін на АЗС є тимчасовою і пояснюється запасами, закупленими раніше. Із надходженням дорожчого пального зростання цін стане неминучим, а можливості держави стримувати їх обмежені.

"Нічого, крім як реагувати адекватно на ті процеси, що будуть відбуватися на світовому ринку нафти і на європейському ринку нафтопродуктів, нам не залишається. Позитивних прогнозів я наразі не бачу", – резюмує Леонід Косянчук.

