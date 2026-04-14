Цены на бензин могут упасть: эксперт уточнил, стоит ли радоваться

Проваленные переговоры по войне в Иране всколыхнули рынок снова

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук рассказал "Телеграфу", чего ждать водителям от цен на бензин и почему государственный "регулятор" цен "Укрнафта" работает на грани убытка.

Реакция нефтяного рынка

Мировые финансовые рынки вошли в фазу высокой волатильности. Цены на нефть взлетели на 7%, превысив отметку в 100 долларов за баррель. По состоянию на понедельник, 13 апреля, стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 6 долларов, достигнув 101,91 доллара.

Косянчук спрогнозировал подорожание, анализируя предыдущую динамику.

"Если мы посмотрим на нефть, то в начале апреля она была 114-115 долларов, грубо говоря. Потом 18-го она уже была 99,9 доллара, девятого – 98,4 доллара, а на 10-е число, на пятницу, было 105 долларов. Я думаю, что в связи с провалом переговоров, нефть отреагирует буквально в ближайшие дни", – приводит цифры эксперт.

График цен на нефть. Источник: Минфин

Ситуация на АЗС: пауза перед скачком?

По состоянию на 13 апреля украинские АЗС демонстрировали разнонаправленную динамику. По данным мониторинга, средняя стоимость бензина А-95 на крупных заправках составляла 74,05 грн/л, дизельного топлива – 90,80 грн/л. Некоторые сети даже снижали цены, в частности UPG, KLO и "БРСМ-Нафта". Однако это, скорее всего, инерция предыдущих закупок.

Косянчук объясняет, что на полках АЗС еще есть запасы топлива, завезенного по предыдущим ценам.

"Мы должны понимать, что на сегодня в рынке еще есть продукты, произведенные у нас и по 115 долларов, и по 98 долларов", – говорит он.

Впрочем, эксперт предупреждает: рынок реагирует даже на заявления политиков, а здесь речь идет о реальной блокаде. Через Ормузский пролив проходит более 25% мировой торговли нефтью и до 30% газа, поэтому последствия будут неизбежными.

"Укрнафта" держит цены, но на грани

Отдельное внимание эксперт уделил роли государственного игрока – "Укрнафты", которая часто используется правительством для сдерживания цен.

"Это государственное предприятие. И они сегодня работают там на грани убытка, а может и в убыток. Поэтому у них сегодня 95-й – 69,90 грн, дизель – 86,90 грн", – делится цифрами Косянчук. Он сомневается, что такая политика "ручного регулирования" может быть долгосрочной и эффективной.

Прогноз: что дальше?

Обострение вокруг Ирана и блокада Ормузского пролива уже толкают мировые цены на нефть вверх, запуская цепную реакцию. Поскольку Украина полностью зависит от импорта топлива, она неизбежно подхватывает эти колебания.

Текущая стабильность цен на АЗС является временной и объясняется запасами, закупленными ранее. С поступлением более дорогого топлива рост цен станет неизбежным, а возможности государства сдерживать их ограничены.

"Ничего, кроме как реагировать адекватно на те процессы, которые будут происходить на мировом рынке нефти и на европейском рынке нефтепродуктов, нам не остается. Положительных прогнозов я пока не вижу", – резюмирует Леонид Косянчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после короткой стабилизации, вызванной временным перемирием на Ближнем Востоке, европейские котировки горючего снова стремительно растут. Именно по этим ценам Украина импортирует бензин и дизель.