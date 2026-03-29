У "Сільпо" обвалили ціни на молочку: знижки до 47% на молоко та сир

Чотири продукти стали доступніші

У "Сільпо" стартували знижки на молочну продукцію. Ціни на популярні товари помітно впали, і деякі позиції тепер коштують майже вдвічі дешевше, ніж зазвичай.

Акційні пропозиції діятимуть до 1 квітня, тож у покупців є обмежений час, щоб скористатися вигідними цінами на чотири популярні продукти. Про них можна дізнатись з рекламних зображень магазину.

Зокрема, молоко "Яготинське" 2,6% (900 грамів) коштує 34,99 гривні замість 59,99 гривень, що дає різницю в 25 гривень або -42%.

Молоко "Яготинське" за вигідною ціною в "Сільпо". Фото: Сільпо

Сир "Пирятин" "Голландський" 45% (100 грамів) продається за 29,90 гривень замість 56,90 гривень, а в перерахунку на кілограм — 299 гривень замість 569 гривень, тобто економія становить 270 гривень або -47%.

Акційні ціни на сир "Пирятин". Фото: Сільпо

Також крем-сир Philadelphia 37,5% (200 грамів) можна придбати за 129 гривень замість 219 гривень, різниця — 90 гривень. Знижка сягає 41%.

Крем-сир Philadelphia зі знижкою. Фото: Сільпо

Сир Moulin "Брі" 60% (500 грамів) коштує 269 гривень замість 469 гривень. Різниця в цінниках сягає 200 гривень або -43%.

Сир Moulin "Брі" за акційною ціною. Фото: Сільпо

Знижки на молочку у "Сільпо" до 1 квітня. Фото: згенеровано Телеграфом

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що куряче філе в "Сільпо" подешевшало на 30 гривень.