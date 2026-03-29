До -55%: в "АТБ" діють вигідні знижки на 10 товарів та продуктів

Дещо здешевшало на 250 гривень

У мережі "АТБ" стартувала вигідна акція на популярні товари, яка дозволяє суттєво заощадити на повсякденних покупках. Знижки на окремі позиції сягають до 55%, а спеціальні ціни діятимуть лише до 31 березня включно.

Варто поквапитись, поки не розпродали популярні товари та продукти. Список підготував "Телеграф".

Серед найцікавіших пропозицій:

Засіб для миття посуду Satin — 21,50 грн замість 48,60 грн (-55%, економія 27,10 грн)

Кава Carte Noire Espresso мелена — 189,90 грн замість 384,50 грн (-50%, економія 194,60 грн)

Кава Carte Noire розчинна — 249,90 грн замість 501,50 грн (-50%, економія 251,60 грн)

Шоколад Milka Oreo — 129,90 грн замість 260,50 грн (-50%, економія 130,60 грн)

Шоколад Milka карамель/арахіс — 129,90 грн замість 260,50 грн (-50%, економія 130,60 грн)

Батончик Milka Nussini — 129,90 грн замість 265,50 грн (-50%, економія 135,60 грн)

Морозиво "Рудь" — 15,90 грн замість 29,50 грн (-46%, економія 13,60 грн)

Морозиво "Три ведмеді" — 99,90 грн замість 186,90 грн (-46%, економія 87 грн)

Морозиво "Рудь" брикет — 18,90 грн замість 34,50 грн (-45%, економія 15,60 грн)

Пельмені "Три ведмеді" — 149,90 грн замість 272,90 грн (-45%, економія 123 грн)

Знижки на 10 товарів та продуктів в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Такі знижки дають змогу вигідно закупитися як солодощами та кавою, так і продуктами для щоденного вжитку, однак акція має обмежений термін дії.

Знижки на продукти та товари в "АТБ" до 31 березня.

