До -55%: в "АТБ" діють вигідні знижки на 10 товарів та продуктів
Дещо здешевшало на 250 гривень
У мережі "АТБ" стартувала вигідна акція на популярні товари, яка дозволяє суттєво заощадити на повсякденних покупках. Знижки на окремі позиції сягають до 55%, а спеціальні ціни діятимуть лише до 31 березня включно.
Варто поквапитись, поки не розпродали популярні товари та продукти. Список підготував "Телеграф".
Серед найцікавіших пропозицій:
- Засіб для миття посуду Satin — 21,50 грн замість 48,60 грн (-55%, економія 27,10 грн)
- Кава Carte Noire Espresso мелена — 189,90 грн замість 384,50 грн (-50%, економія 194,60 грн)
- Кава Carte Noire розчинна — 249,90 грн замість 501,50 грн (-50%, економія 251,60 грн)
- Шоколад Milka Oreo — 129,90 грн замість 260,50 грн (-50%, економія 130,60 грн)
- Шоколад Milka карамель/арахіс — 129,90 грн замість 260,50 грн (-50%, економія 130,60 грн)
- Батончик Milka Nussini — 129,90 грн замість 265,50 грн (-50%, економія 135,60 грн)
- Морозиво "Рудь" — 15,90 грн замість 29,50 грн (-46%, економія 13,60 грн)
- Морозиво "Три ведмеді" — 99,90 грн замість 186,90 грн (-46%, економія 87 грн)
- Морозиво "Рудь" брикет — 18,90 грн замість 34,50 грн (-45%, економія 15,60 грн)
- Пельмені "Три ведмеді" — 149,90 грн замість 272,90 грн (-45%, економія 123 грн)
Такі знижки дають змогу вигідно закупитися як солодощами та кавою, так і продуктами для щоденного вжитку, однак акція має обмежений термін дії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" діє знижка на ковбасу та сосиски до 40%.