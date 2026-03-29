Pringles, Milka, сьомга і не тільки: що можна купити в "Сільпо" зі знижкою від 40%
Найбільше зекономити вдасться на побутовій хімії
У мережі "Сільпо" діє масштабна акція на популярні товари, завдяки якій покупці можуть суттєво заощадити на продуктах щоденного вжитку та делікатесах.
Знижки на окремі позиції сягають понад 60%, а вигідні ціни діятимуть лише до 30 березня включно. Список склав "Телеграф".
Серед акційних пропозицій:
- Чипси Pringles паприка 165 г — 119,00 грн замість 210,90 грн (-44%)
- Шоколад Milka з шматочками печива Oreo — 129,99 грн замість 279,00 грн (-53%)
- Нектар Happy Day манго 1 л — 99,00 грн замість 169,00 грн (-41%)
- Буряк Грінвіль варений столовий 300 г — 24,99 грн замість 64,99 грн (-62%)
- Сир Veldhuyzen Kaas Maasdam 45% — 49,90 грн замість 84,90 грн (-41%)
- Крабові палички Vici з м’ясом краба — 144,00 грн замість 254,00 грн (-43%)
- Зефір "Богуславна" ванільний 240 г — 44,99 грн замість 99,00 грн (-55%)
- Капсули Finish Ultimate Plus (45 шт) — 439,00 грн замість 1199,00 грн (-63%)
- Масло солодковершкове Feels Good 82% — 99,00 грн замість 199,00 грн (-50%)
- Шоколад Toblerone з родзинками — 79,99 грн замість 144,00 грн (-44%)
- Філе сьомги Veladis слабосолене — 169,00 грн замість 299,00 грн (-43%)
- Креветка "Ванамей" в глазурі — 44,90 грн замість 89,90 грн (-50%)
Варто поповнити свої запаси, поки діють приємні знижки.
