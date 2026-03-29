В "Сильпо" снизили цены на молочные продукты: скидки до 47% на молоко и сыр

Четыре продукта стали доступнее

В "Сильпо" стартовали скидки на молочную продукцию. Цены на популярные товары заметно упали, и некоторые позиции теперь стоят почти вдвое дешевле обычного.

Акционные предложения будут действовать до 1 апреля, поэтому у покупателей есть ограниченное время, чтобы воспользоваться выгодными ценами на четыре популярных продукта. О них можно узнать из рекламных изображений магазина.

В частности, молоко "Яготинское" 2,6% (900 граммов) стоит 34,99 гривны вместо 59,99 гривны, что дает разницу в 25 гривен или -42%.

Молоко "Яготинское" по выгодной цене в "Сильпо". Фото: Сильпо

Сыр "Пирятин" "Голландский" 45% (100 граммов) продается за 29,90 гривны вместо 56,90 гривны, а в пересчете на килограмм – 299 гривен вместо 569 гривен, то есть экономия составляет 270 гривен или -47%.

Акционные цены на сыр "Пирятин". Фото: Сильпо

Также крем-сыр Philadelphia 37,5% (200 граммов) можно приобрести за 129 гривен вместо 219 гривен, разница – 90 гривен. Скидка достигает 41%.

Крем-сыр Philadelphia со скидкой. Фото: Сильпо

Сыр Moulin "Бри" 60% (500 граммов) стоит 269 гривен вместо 469 гривен. Разница в ценниках составляет 200 гривен или -43%.

Сыр Moulin "Бри" по акционной цене. Фото: Сильпо

