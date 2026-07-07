Путін може втратити головне джерело доходів. Сенатор Грем зробив позитивну заяву про це літо для України

Законопроєкт про нові санкції дасть можливість США запроваджувати мита проти країн, що купують дешеву російську нафту

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що це літо має стати часом посилення тиску на главу Кремля Володимира Путіна, щоб він припинив війну проти України. Сенатор додав, що він вражений тим, як воює Україна.

Про це Ліндсі Грем сказав у коментарі кореспондентці "Телеграфу" в кулуарах саміту НАТО в Анкарі. Він очікує, що в США буде ухвалено його законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

"Я не думаю, що на Путіна вже чиниться достатній тиск, але ми до цього дійдемо. Це літо має стати часом посилення тиску на нього.

Я хотів би, щоб цього літа був ухвалений мій законопроєкт про санкції, який надасть президенту Трампу можливість запроваджувати мита проти країн, що купують дешеву російську нафту.

Йдеться про п’ять найбільших покупців російської нафти й газу. Якщо вони припинять закуповувати нафту та газ, Путін фактично втратить своє головне джерело доходів.

Саме такого рішення я сподіваюся домогтися цього літа.

Водночас Україна демонструє дуже хороші результати на полі бою. Я справді дуже вражений тим, як воює Україна", — зазначив Ліндсі Грем

Ліндсі Грем. Фото: Відкриті джерела

Що відомо про законопроєкт про санкції Ліндсі Грема

Законопроєкт передбачає санкції проти Росії, якщо вона відмовиться вести переговори про мирну угоду з Україною, порушить укладену мирну угоду, розпочне нове вторгнення в Україну або спробує повалити, розвалити чи підірвати уряд України. Серед запропонованих обмежень — 500-відсотковий тариф на будь-яку країну, яка купує російські нафту чи уран і 500-відсотковий тариф на російський експорт до США.

Раніше "Телеграф" розповідав про свіжі заяви глави Офісу президента Кирила Буданова щодо завершення війни. Він вважає, що війна може тривати роками, але Путіна можна спинити.