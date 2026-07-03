Тищенко пришел в суд не с пустыми руками: "Готов к любым испытаниям" (видео)

Парламентарий показал, с чем пойдет в СИЗО

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Вне фракционный народный депутат Украины Николай Тищенко пришел в суд подготовленный, поскольку взял с собой несколько неожиданные вещи. Отметим, что во время заседания ему избрали меру пресечения по делу о "решении вопросов" с колл-центрами — содержании под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн грн.

Об этом сообщает "Суспильне". Относительно странного поведения подозреваемого в зале суда, Тищенко принес с собой не что иное, как кусок сала в пластиковом контейнере.

Ничего лучше нардеп не придумал, как его еще и понюхать. Видео с этим фрагментом быстро распространилось соцсетями.

По словам Тищенко, этот кусок сала купил на Владимирском рынке в Киеве.

Также нардеп взял с собой на заседание книгу Платона, которую он якобы собирается читать в СИЗО. Добавим, что перед заседанием суда нардеп заявил: "Я к любым испытаниям готов… вот взял с собой книжечки".

Книжка Платон, которую Тищенко принес в суд

После объявления меры пресечения Тищенко сказал, что будет находиться в обычной, то есть бесплатной камере. По словам нардепа, деньги на внесение залога у него якобы есть, хотя еще в начале заседания он уверял в противоположном.

В чем подозревают нардепа

По данным НАБУ и САП, в августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых "колл-центров", попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более 1 млн дол. США неправомерной выгоды. За это Тищенко обещал повлиять на один из "колл-центров". Однако денег он так и не получил.

Кроме того, по версии следствия, парламентарий легализовал 12,6 млн. грн. незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей супругой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не состоялось.

Впоследствии он запечатлел этот доход в ежегодной декларации, чем, по данным следствия, умышленно внес в нее заведомо недостоверные сведения.

Сало в тюремной культуре

Заметим, что сало в местах лишения свободы является своеобразной валютой, используемой для получения в обмен на него качества товаров или услуг. Также кусок сала могут разделить между собой подсудимые или уже отбывающие наказание, чтобы улучшить отношения.

В то же время, сало могут добавлять в тюремную пищу, так называемую баланду, чтобы улучшить ее вкус.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о 21-летнем сыне Николае Тищенко.