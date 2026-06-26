Об украинском "МОССАДе", секретной операции и не только. Буданов сделал несколько интересных признаний

Некоторые высказывания главы ОП заинтриговали

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов анонсировал новый обмен пленными между Украиной и Россией. Также он говорил об аналоге МОССАДа в Украине, скандале с Польшей и других актуальных вопросах.

Буданов встретился со студентами Киево-Могилянской академии и ответил на их вопросы. Как глава ОП написал в своем Telegram-канале, их вопросы — "это запрос на настоящее видение будущего нашей страны. Это вдохновляет и придает уверенности, что мы на правильном пути".

Об обмене пленными

Следующий обмен может состояться уже в ближайшее время. Детали он не предоставил.

"Даст Бог, увидите на днях обмен ", — сказал Буданов.

Буданов на встрече со студентами Киево-Могилянской Академии. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Об украинском "МОССАДе"

В ответ на вопрос о создании структуры для наказания российских преступников по примеру израильского МОССАДа Буданов ответил, что она уже существует.

"Все это существует, что создавать. Оно и так есть ", — сказал глава ОП.

Об отношениях с Россией после войны

По словам бывшего главы ГУР, сейчас говорить об этом рано. Однако ясно, что нужно готовиться к тому, что РФ всегда будет нашим "соседом".

"Определенная территория всегда будет с нами граничить. Скорее всего, всегда. К этому надо готовиться", — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что сейчас главное – остановить войну. Говорить о том, какими будут отношения с Россией потом – преждевременно.

Глава ОП подписал флаг. t.me/Kyrylo_Budanov_Official

О скандале с Польшей

По оценке Буданова сейчас между двумя странами существует не конфликт, а дипломатическое напряжение. Однако, по его прогнозам, ситуация может обостриться.

"С Польшей — это классическое дипломатическое напряжение. Это еще не конфликт. Это противоречие. Это еще не пик, поверьте мне. Там продолжение следует, как говорится, если все немного не остановятся", — отметил он.

Буданов добавил, что "очень плохо" оценивает решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Ордена Белого орла главы Украины Владимира Зеленского.

"Оцениваю как ошибку. При этом — как страшную ошибку. Древнее правило: с соседями надо иметь хорошие или нейтральные отношения. Обострение с соседями всегда вызывает проблемы — от политических до сугубо экономических", — подчеркнул он.

Для справки: напряжение между странами возникло после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Такое решение польский лидер принял из-за несогласия с решением Зеленского разрешить подразделению ССО назваться в честь Героев УПА. Зеленский и предыдущие президенты, а также другие топ чиновники (в том числе Буданов) вернули свои награды Польше.

Вбросы о "массовых мигрантах" — спецоперация

Истории, что Украину якобы "захватывают" мигранты, являются информационной спецоперацией, отметил глава ОП. Буданов добавил, что Украина исторически является толерантным государством, где живут представители многих этносов и религий, а попытки поссорить общество на теме миграции искусственные.

О сокращении населения и потребности в иностранных специалистах

Буданов вспомнил ролик, крутивший по телевидению в середине 1990-х годов: "Нас 52 миллиона".

"Сейчас нас меньше, не хочу никого пугать, но гораздо меньше", — сказал он.

По его словам, создание мощной экономики невозможно на фоне сокращения населения. Украине придется не только возвращать своих граждан, но и привлекать иностранных специалистов из-за границы, ведь другого варианта нет, подчеркнул он.

О секретной операции

Буданов заинтриговал ответом на вопрос о секретной операции. Один из участников встречи попросил главу ОП рассказать, почему на картине с его военными операциями изображен украинский ледокол "Ноосфера".

"Не могу ", — коротко ответил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Буданов на Вознесение засветил очень необычную икону. Церковь относится к ней с определенным предостережением, а главная задача иконы, по поверью, быть оберегом.