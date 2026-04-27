Буданов розраховував досягти миру ще у березні 2022-го: що цьому завадило

Україна втратила цей шанс через погану координацію наших спецслужб на початку війни

Глава Офісу президента Кирило Буданов, який раніше був очільником Головного управління розвідки, розраховував досягти мирної угоди з Росією на початку повномасштабного вторгнення РФ. Проте його очікування не виправдалися через вбивство банкіра, учасника перших мирних переговорів Дениса Кірєєва.

Це Кирило Буданов підтвердив у розмові з виданням "Бабель". Видання пише, що ГУР покладав на Кірєєва великі надії та розраховував, що за його допомогою ще в березні 2022-го з росіянами вдасться досягнути мирної угоди.

"Його (Дениса Кірєєва, — ред.) смерть поставила на цих сподіваннях хрест. Буданов ці слова підтверджує", — йдеться у статті.

Що відомо про Дениса Кірєєва

Денис Кірєєв — відомий банкір та фінансист, що брав участь у перших переговорах між Україною та Росією та був штатним співробітником ГУР. У березні 2022 року розвідника вбили співробітники СБУ. Поховали його з військовими почестями на Байковому кладовищі.

Кірєєв є однією з найзагадковіших та трагічних постатей в українських спецслужбах. Бувши фінансистом, він мав широкі зв'язки як в українському, так і в російському бізнесі та політичних колах.

У 2021-му Кірєєв привернув увагу тодішнього глави української розвідки Буданова завдяки своїм зв’язкам у російських та українських сферах бізнесу та безпеки. Саме завдяки цим зв’язкам на особисте прохання Буданова Кірєєв став штатним співробітником ГУР МО.

Кірєєв їздив до Росії та отримував важливу для Києва інформацію. Саме він восени 2021 року першим в Україні забив на сполох через майбутнє вторгнення. 23 лютого 2022 року Кірєєв попередив Буданова, що глава Росії Володимир Путін віддав наказ про вторгнення. Як розповів Буданов, Кірєєв знав основну точку атаки — Гостомель і саме його підказка дала Україні час, щоб перекинути війська.

Участь у переговорах та загибель Кірєєва

За кілька днів після початку великої війни у Білорусі пройшли переговори між Україною та Росією. Кірєєв знав двох членів російської делегації та увійшов до української переговорної групи. У ході переговорів Кірєєв спеціально затягував процес, даючи час Збройним силам України на підготовку і тим самим допоміг захистити Київ.

Кірєєва було вбито 5 березня 2022 року. Радник Офісу президента Михайло Подоляк тоді сказав, що Дениса Кірєєва вбили через погану координацію українських спецслужб на початку війни. Служба безпеки України звинувачувала його у державній зраді, хоча Кірєєв офіційно виконував завдання ГУР. Його поховали з військовими почестями на Байковому цвинтарі у Києві, серед могил українських героїв.

