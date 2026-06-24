Польща високо оцінила новий жест Зеленського, але проблеми на цьому не закінчилися

Замість президента делегацію України очолить прем'єр-міністерка

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення президента України Володимира Зеленського не їхати на майбутню Міжнародну конференцію з відновлення України у польському Гданську є "жестом деескалації напруги", яка виникла між лідерами двох країн. Водночас Польща посилила перевірки для українців і почала частіше відмовляти у захисті.

Як наголосив Туск під час спільної пресконференції з главами урядів "Вишеградської групи", він не сприймає рішення Зеленського про відсутність на конференції як проблему чи "прояв охолодження відносин". Він додав, що виникла непотрібна емоційна напруга між президентами України та Польщі, а також "неадекватні реакції з обох сторін".

"Якщо йдеться про мене, то я не розчарований. На мою думку, це (відсутність Зеленського, — ред.) означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги й сприймаю це як жест деескалації напруги", – сказав Туск.

Дональд Туск. Фото: Reuters

При цьому голова польського уряду наголосив, що вважає стратегічною помилкою подальше заглиблення політиків обох країн у конфлікт. Він дав зрозуміти, що Варшава зацікавлена у зниженні градуса конфронтації та поверненні до конструктивного діалогу.

Що передувало

Нагадаємо, 23 червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що вона очолить українську делегацію на конференції у Гданську. Зеленський вирішив не їхати до Польщі на тлі напруги яка виникла між ним та президентом країни Каролем Навроцьким, який позбавив главу України Ордена Білого Орла. Таке рішення польський лідер ухвалив через незгоду з рішенням Зеленського присвоїти підрозділу ССО імені Героїв УПА.

Українці почали частіше стикатися із проблемами у Польщі

Скандал між двома країнами негативно позначився на українцях у Польщі. Як пише Wprost, українці, які приїжджають до сусідньої країни працювати, дедалі частіше отримують відмову у статусі тимчасового захисту PESEL UKR (ідентифікаційний номер зі спеціальним статусом тимчасового захисту, який Польща запровадила після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році). Чиновники перевіряють, чи походить заявник із регіону активних бойових дій.

Замість PESEL UKR українцям дедалі частіше надають PESEL NUE, що означає неврегульоване перебування. Людина з таким записом у реєстрі фактично перебуває в Польщі без легального статусу й може бути зобов'язана покинути країну.

Місцеві чиновники пояснюють, це тим, що на статус UKR мають право лише українці з регіонів, де тривають активні бойові дії. Натомість українці, що прибувають до Польщі з економічних міркувань, не мають права на статус тимчасового захисту.

Українець, який не має PESEL UKR, але легально перебуває в Польщі, може працевлаштуватися за спрощеними умовами. Проте на практиці це складніше. Крім того, без статусу UKR обмежений доступ до медицини та соціальних виплат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про три сценарії від ШІ, які відносини будуть в України та Польщі після скандалу. Їх три — оптимістичний, реалістичний та песимістичний.