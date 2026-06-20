Буданов відмовився від польського ордена. Що це за нагорода та хто ще зробив подібний крок

Україна не погоджується на те, щоб будь-яка інша країна диктувала їй, як ставитися до власної історії

Очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Він пішов на такий крок після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла.

Про це Буданов повідомив у Telegram. Він наголосив, що Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію. Тому і Київ залишає за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність.

"На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн", — пише Буданов.

Буданов з нагородою. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov

Він додав, що рішення Навроцького "не про справедливість". Ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні.

"Як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті. З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким мене нагородив минулого року Президент Польщі", — зазначив глава ОП.

Золотий офіцерський хрест ордена "За заслуги перед Польщею" Кирила Буданова

Золотий офіцерський хрест ордена "За заслуги перед Польщею" — що це за нагорода

Золотий офіцерський хрест ордена "За заслуги перед Польщею" (пол. Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami або Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej) — це одна з найвищих державних нагород Республіки Польща, що вручається іноземним громадянам та полякам. Ним нагороджують за видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці, зміцнення партнерських відносин та заслуги у різних сферах діяльності. Рішення про нагородження Орденом приймається президентом Польщі за поданням Міністерства закордонних справ.

Від польської нагороди також відмовився Андрій Сибіга

Глава МЗС України заявив про відмову від високої державної нагороди Республіки Польща – Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Він пообіцяв невдовзі повернути Польщі винагороду, яку йому було надано в жовтні 2022 року.

Нагорода Сибіги. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

"Рішення позбавити Президента України ордену Білого орла — це стратегічна помилка Президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не Президента Зеленського, а насамперед Української держави", — прокоментував своє рішення Сибіга.

Чому Польща відкликала у Зеленського орден Білого орла

Наприкінці травня Зеленський видав указ №440/2026, яким Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було надано почесне найменування на честь Героїв УПА. Це зроблено "з метою відновлення історичних традицій національної армії".

Польська сторона своєю чергою висловила протест проти рішення Зеленського і пояснила, що воно є болючим для поляків. Вони вкрай негативно ставляться до УПА переважно через Волинську трагедію 1943–1944 років, яку у Польщі офіційно визнана геноцидом польського цивільного населення.

Після відповідного указу президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Цю найвищу нагороду Польщі у квітні 2023 року Зеленському вручив попередник Навроцького Анджей Дуда.

Нагадаємо, "Телеграф" поспілкувався з експертами та дізнався, які наслідки можуть виникнути від можливого позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. Вони вказали на п'ять моментів.