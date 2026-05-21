У мережі є кілька її фото. Як виглядає дружина Портнова, вбитого рівно рік тому

На неї експолітик оформляв майно, придбане у Росії

У четвер, 21 травня, минає річниця з дня вбивства в іспанському Мадриді колишнього українського політика Андрія Портнова, відомого своїми проросійськими поглядами. Про особисте життя колишній радник Януковича майже не говорив, проте відомо, що він жив у цивільному шлюбі з Анастасією Валяєвою.

У червні 2022 року Портнов залишив Україну, а за ним і його обраниця. "Телеграф" розповідає деталі про його цивільну дружину.

Колишні дружини

Експолітик був офіційно одружений двічі. Його перша дружина Інна Белоконна народила політику двох дітей і сьогодні працює в Оболонському суді Києва. Шлюб пари завершився розлученням у 1996 році. За даними на 2021 рік, другою дружиною Портнова була Тетяна Валеріївна, яка займалася приватною адвокатською практикою. Інших відомостей про неї у відкритих джерелах практично немає.

Що відомо про цивільну дружину Портнова

2014 року, після втечі Януковича з України, до Росії поїхав і його радник Андрій Портнов. Після Євромайдану слідом за ним до РФ переїхала і громадянська дружина Портнова Анастасія Валяєва. Як з’ясували журналісти програми "Схеми", саме на неї експолітик оформив майно, придбане у Росії після Революції Гідності.

У відкритих джерелах про супутницю Портнова інформації небагато. Відомо, що вона та її мати, Лідія Валяєва, були діловими партнерами Андрія Портнова у словацькій компанії Leshko Group. Крім того, Анастасія працювала в адвокатському об’єднанні "Колегія правозахисників", започаткованому Володимиром Макаром, який був помічником колишнього нардепа.

На початку 2000-х років Валяєва працювала помічницею ще одного українського депутата Володимира Пилипенка, який входив до так званої "групи Портнова". У 2014 році Анастасія переїхала до Росії і незабаром отримала російське громадянство.

Журналісти з’ясували, що на Валяєву в Росії було оформлено будинок площею близько 900 кв. метрів у Підмосков’ї, проте у 2021 році вона його продала. Також повідомлялося, що номер телефону, яким користувалася жінка у РФ, було зареєстровано на ім’я "Анастасія Портнова". За даними за 2016-2018 роки, Валяєва та Портнов по черзі користувалися автомобілем у Москві, у тому числі паркувалися поряд із будівлею МЗС Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що у Портнова залишилося шестеро дітей: сини Ігор та Михайло, а також дочки Лілія, Варвара, Уляна та Василиса. Самого колишнього чиновника часів Януковича застрелили біля школи у престижному районі Мадрида, куди він підвозив молодших дітей.