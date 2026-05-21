В сети есть пару ее фото. Как выглядит жена Портнова, убитого ровно год назад

В четверг, 21 мая, исполняется годовщина со дня убийства в испанском Мадриде бывшего украинского политика Андрея Портнова, известного своими пророссийскими взглядами. О личной жизни бывший советник Януковича почти не распространялся, однако известно, что он жил в гражданском браке с Анастасией Валяевой.

В июне 2022 года Портнов покинул Украину, а за ним и его избранница. "Телеграф" рассказывает детали о его гражданской жене.

Бывшие жены

Экс-политик был официально женат два раза. Его первая жена, Инна Белоконная, родила политику двоих детей и сегодня работает в Оболонском суде Киева. Брак пары завершился разводом в 1996 году. По данным на 2021 год, второй супругой Портнова была Татьяна Валерьевна, занимавшаяся частной адвокатской практикой. Других сведений о ней в открытых источниках практически нет.

Инна Белоконная

Что известно о гражданской жене Портнова

В 2014 году, после бегства Януковича из Украины, в Россию уехал и его советник Андрей Портнов. После Евромайдана следом за ним в РФ переехала и гражданская жена Портнова Анастасия Валяева. Как выяснили журналисты программы "Схемы", именно на нее экс-политик оформил имущество, приобретенное в России после Революции Достоинства.

Анастасия Валяева и Андрей Портнов

В открытых источниках о спутнице Портнова информации немного. Известно, что она и ее мать, Лидия Валяева, были деловыми партнерами Андрея Портнова в словацкой компании Leshko Group. Кроме того, Анастасия работала в адвокатском объединении "Коллегия правозащитников", основанном Владимиром Макаром, который был помощником бывшего нардепа.

В начале 2000-х годов Валяева работала помощницей еще одного украинского депутата Владимира Пилипенко, который входил в так называемую "группу Портнова". В 2014 году Анастасия переехала в Россию и вскоре получила российское гражданство.

Журналисты выяснили, что на Валяеву в России был оформлен дом площадью около 900 кв. метров в Подмосковье, однако в 2021 году она его продала. Также сообщалось, что номер телефона, которым пользовалась женщина в РФ, был зарегистрирован на имя "Анастасия Портнова". По данным за 2016-2018 годы, Валяева и Портнов поочередно пользовались автомобилем в Москве, в том числе парковались рядом со зданием МИД Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что у Портнова осталось шестеро детей: сыновья Игорь и Михаил, а также дочери Лилия, Варвара, Ульяна и Василиса. Самого бывшего чиновника времен Януковича застрелили возле школы в престижном районе Мадрида, куда он подвозил младших детей.