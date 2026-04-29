Чарльз III, Україна і моральний занепад США: Портников оцінив візит короля до Америки

Промова в Конгресі посилила суперечки про цінності, союзи та глобальну відповідальність Вашингтона

Недавній візит британського монарха Чарльз III до США став важливим політичним та моральним сигналом і підсвітив проблеми американського суспільства. Його виступ показав кризу морального лідерства в Штатах.

Таку думку у новому відео на своєму YouTube-каналі висловив журналіст та публіцист Віталій Портников. Він цитує американське видання Politico, за твердженням якого монарх кинув справжній виклик Трампу, закликавши парламентарів до більшої підтримки України, яка веде справедливу боротьбу.

"Він назвав ту допомогу, яку Захід сьогодні виділяє Україні, продовженням подій 11 вересня, коли країни цивілізованого світу прийшли на допомогу Сполученим Штатам після безпрецедентного нападу", — зазначив Портніков.

Тема підтримки України стала однією з найголовніших під час виступу монарха. Але водночас така риторика контрастує з позицією самого Дональда Трампа, оскільки він неодноразово критикував свого попередника Джо Байдена за надмірну допомогу для України.

"Хоча мені здається, що навіть з погляду здорового глузду, а не лише з погляду національних інтересів Сполучених Штатів, очевидно, що політика Джозефа Байдена щодо України була морально виправданою та політично обґрунтованою, а курс Дональда Трампа помилковий і далекий від справжніх інтересів Сполучених Штатів", — каже журналіст.

При цьому він наголосив на ролі віце-президента США Джей Ді Венса, який буквально хвалився перед журналістами тим, що саме його внесок призвів до припинення допомоги Україні.

Моральний занепад США

Віталій Портников зауважив, що монарх Великої Британії своїм виступом нагадує американському суспільству про його політичну та моральну відповідальність.

"Будь-якому суспільству потрібен моральний авторитет. Після того, як до Овального кабінету повернувся Дональд Трамп, американське суспільство виявилося позбавленим морального авторитету. Щобільше і Трамп, і інші представники чинного американського президента виступають із спростуванням цієї простої тези, що в політиці моральний авторитет є найголовнішим, найголовнішим. Те, що дозволяє країнам існувати, а людям не загинути. І на тлі цієї очевидної підміни моральності в політиці, фінансовими інтересами, угодами, безглуздою, балаканею, пошук морального авторитету стає головним завданням держави, яка намагається вижити і шукаючих людей хоча б якоїсь опори у світі, де сама влада зневажає моральність і самоповагу", — вважає публіцист.

Відразу журналіст додав, що через нездатність набути морального авторитету у своїй країні, американське суспільство змушене шукати таку опору за межами Штатів. У цьому контексті Портніков розглядає виступ Чарльза III як символічний — монарх, за його словами, виступив начебто з позиції морального лідера, закликавши до підтримки України.

"Що це, як не демонстрація політичного і знов-таки морального занепаду самої Америки?" — говорить він.

При цьому публіцист наголосив, що Україна веде боротьбу не лише за себе, а й за весь західний світ.

"Україна у своїй боротьбі з російською агресією бореться і за Сполучені Штати, і за цивілізований світ. І врешті-решт саме американці повинні дякувати українцям за цю боротьбу, а не навпаки, як постійно намагається вимагати президент Сполучених Штатів разом із своїм найближчим оточенням від українського народу. Ганьба! Ганьба! І ще 100 разів ганьба", — висловив свою думку авторка ролика.

Чарльз ІІІ. Фото: Facebook

У цій ситуації, на його думку, американські конгресмени могли б побачити, як виглядає відповідальний та серйозний виступ у стилі морального лідерства.

"Білий дім опублікував фотографію чинного президента Сполучених Штатів, політична кар'єра якого підходить до фінішу з монархом Великої Британії та Північної Ірландії і назвав цю фотографію "два королі". Представники адміністрації Дональда Трампа в черговий раз помилилися з морального погляду, з погляду відповідальності та поваги до тих політичних процесів, які сьогодні відбуваються у світі. Король на цій фотографії був, звісно, ​​лише один. І не з точки зору титулу та спадковості, саме з точки зору гідної людської поведінки та здатності транслювати цю гідність іншим людям. А цього не навчишся і у спадок, звичайно, не отримаєш. Це або є частиною стилю, або немає. І жодне голосування виборців не подарує тобі ці важливі риси", — підсумував Портников.

