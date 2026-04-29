Чарльз III, Украина и моральный упадок США: Портников оценил визит короля в Америку

Речь в Конгрессе усилила споры о ценностях, союзах и глобальной ответственности Вашингтона

Недавний визит британского монарха Чарльз III в США стал важным политическим и моральным сигналом, и подсветил проблемы американского общества. Его выступление стало показало кризис морального лидерства в Штатах.

Такое мнение в новом видео на своем YouTube-канале выразил журналист и публицист Виталий Портников. Он цитирует американское издание Politico, по утверждению которого монарх бросил настоящий вызов Трампу, призвав парламентариев к большей поддержке Украины, ведущей справедливую борьбу.

"Он назвал ту помощь, которую Запад сегодня выделяет Украине, продолжением событий 11 сентября, когда страны цивилизованного мира пришли на помощь Соединенным Штатам после беспрецедентного нападения", — отметил Портников.

Тема поддержки Украины стала одной из главных во время выступления монарха. Но в то же время, такая риторика контрастирует с позицией самого Дональда Трампа, поскольку он неоднократно критиковал своего предшественника Джо Байдена за чрезмерную помощь для Украины.

"Хотя мне кажется, что даже с точки зрения здравого смысла, а не только с точки зрения национальных интересов Соединенных Штатов, очевидно, что политика Джозефа Байдена по отношению к Украине была морально оправданной и политически обоснованной, а курс Дональда Трампа ошибочен и далек от настоящих интересов Соединенных Штатов", — говорит журналист.

При этом он отметил роль вице-президента США Джей Ди Вэнса, который буквально хвастался перед журналистами тем, что именно его вклад привел к прекращению помощи Украине.

Моральный упадок США

Виталий Портников подметил, что монарх Великобритании своим выступлением напоминает американскому обществу о его политической и моральной ответственности.

"Любому обществу нужен моральный авторитет. После того, как в Овальный кабинет вернулся Дональд Трамп, американское общество оказалось лишенным морального авторитета. Более того, и Трамп, и другие представители действующего американского президента выступают с опровержением этого простого тезиса, что в политике моральный авторитет является самым главным, самым важным. То, что позволяет странам существовать, а людям не погибнуть. И на фоне этой очевидной подмены нравственности в политике, финансовыми интересами, сделками, бессмысленной, болтовней, поиск морального авторитета становится главной задачей государства, пытающегося выжить и ищущих людей хотя бы какой-то опоры в мире, где сама власть презирает нравственность и самоуважение", — полагает публицист.

Тут же журналист добавил, что из-за неспособности обрести моральный авторитет в своей стране, американское общество вынуждено искать такую опору за пределами Штатов. В этом контексте Портников рассматривает выступление Чарльза III как символическое — монарх, по его словам, выступил будто с позиции морального лидера, призвав к поддержке Украины.

"Что это, как не демонстрация политического и опять-таки морального упадка самой Америки?", — говорит он.

При этом публицист акцентировал, что Украина ведёт борьбу не только за себя, но и за весь западный мир.

"Украина в своей борьбе с российской агрессией сражается и за Соединенные Штаты, и за цивилизованный мир. И в конце концов именно американцы должны благодарить украинцев за эту борьбу, а не наоборот, как постоянно пытается требовать президент Соединенных Штатов вместе со своим ближайшим окружением от украинского народа. Позор! Позор! И еще 100 раз позор", — выразил свое мнение автор ролика.

В данной ситуации, по его мнению, американские конгрессмены могли бы увидеть, как выглядит ответственное и серьезное выступление в стиле нравственного лидерства.

"Белый дом опубликовал фотографию действующего президента Соединенных Штатов, политическая карьера которого подходит к финишу с монархом Великобритании и Северной Ирландии и назвал эту фотографию "два короля". Представители администрации Дональда Трампа в очередной раз ошиблись с моральной точки зрения, с точки зрения ответственности и уважения к тем политическим процессам, которые сегодня происходят в мире. Король на этой фотографии был, конечно, только один. И не с точки зрения титула и наследственности, именно с точки зрения достойного человеческого поведения и способности транслировать это достоинство другим людям. А этому не научишься и по наследству, конечно, не получишь. Это либо является частью стиля, либо отсутствует. И никакое голосование избирателей не подарит тебе эти важные качества", — подытожил Портников.

