Крах "ідеальної пари"? Колишній соратник Трампа вилив правду про шлюб з Меланією

Невже шлюб президента США — це лише декорація

Заяви Дональда Трампа про політику давно нікого не дивують, але цього разу обговорюють не його рішення чи виступи, а особисте життя. І приводом стала різка репліка його колишнього соратника.

Американський медійник і засновник Infowars Алекс Джонс заявив, що шлюб Трампа з Меланією Трамп фактично зруйнований. Це він сказав на подкасті.

За його словами, перша леді "ненавидить" президента, а їхні стосунки існують радше формально. Джонс також натякнув, що подібні розмови почали з’являтися не випадково — мовляв, це відображає загальну напругу навколо Трампа.

На цьому він не зупинився. Колишній союзник президента різко розкритикував і його нинішній стан, заявивши про хаос у найближчому оточенні політика. За його словами, у команді Трампа зростає напруження, а сам президент став більш емоційним і непередбачуваним у спілкуванні.

Джонс також припустив, що причиною таких змін може бути виснаження через спосіб життя. Він описав Трампа як людину, яка мало спить, працює на межі можливостей і часто змінює позиції, реагуючи імпульсивно.

Дональд Трамп із Меланією Трамп. Фото: Getty Images

Останніми тижнями Джонс дедалі частіше дозволяє собі публічну критику Трампа, хоча раніше був одним із його активних прихильників. Більше того, він уже закликав республіканців переглянути рівень підтримки політика, натякаючи, що той більше не є "головним" у партії.

