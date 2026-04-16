Крах "идеальной пары"? Бывший соратник Трампа пролил правду на его брак с Меланией

Неужели брак президента США – это только декорация

Заявления Дональда Трампа о политике давно никого не удивляют, но в этот раз обсуждают не его решения или выступления, а личную жизнь. И поводом послужила резкая реплика его бывшего соратника.

Американский медийщик и основатель Infowars Алекс Джонс заявил, что брак Трампа с Меланией Трамп фактически разрушен. Это он сказал на подкасте.

По его словам, первая леди "ненавидит" президента, а их отношения существуют скорее формально. Джонс также намекнул, что подобные разговоры начали появляться не случайно – мол, это отражает общее напряжение вокруг Трампа.

На этом он не остановился. Бывший союзник президента подверг резкой критике и его нынешнее состояние, заявив о хаосе в ближайшем окружении политика. По его словам, в команде Трампа растет напряжение, а сам президент стал более эмоциональным и непредсказуемым в общении.

Джонс также предположил, что причиной таких изменений может быть истощение из-за образа жизни. Он описал Трампа как человека, который мало спит, работает на грани возможностей и часто меняет позиции, реагируя импульсивно.

Дональд Трамп с Меланией Трамп. Фото: Getty Images

В последние недели Джонс все чаще позволяет себе публичную критику Трампа, хотя раньше был одним из его активных поклонников. Более того, он уже призвал республиканцев пересмотреть уровень поддержки политика, намекая, что тот больше не является "главным" в партии.

